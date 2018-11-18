APEC與習近平互動 張忠謀：友善而坦白

APEC峰會今天落幕，APEC領袖代表張忠謀表示，這幾天與至少10多個國家都有「友善而坦白」互動，包括中國大陸國家主席習近平。有官員表示，今年雙邊會談不比去年少。

亞太經合會（APEC）領袖峰會今天落幕，APEC領袖代表張忠謀下午舉行記者會，對於外界關心今年的雙邊成果，張忠謀表示，跟許多領袖都有蠻自然的互動，不只美國、日本、新加坡，至少有10幾位領袖都有互動，不過他並未談及互動內容，表示要低調。

張忠謀說，因為沒有其他人在場，「不必有任何的人為裝飾」，這些自然互動都非常「友善而坦白」；媒體問及是否有與習近平互動，張忠謀坦言也有，「也是友善而坦白」。

代表川普出席今年APEC峰會的美國副總統彭斯（Mike Pence），以及日本首相安倍晉三，都已公開表示與張忠謀進行雙邊會談，也有消息指出張忠謀昨天早上與新加坡總理李顯龍會面，不過，張忠謀僅提及與彭斯的會面，表示「不做更多的評論，當然也不否認」。

至於是否有與安倍晉三談及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），張忠謀說：「對於我跟領袖們的自然互動內容，我是不講的。」

張忠謀對雙邊會談對象及內容保密到家，不過，代表團官員透露，今年雙邊會談並沒有比去年少。去年APEC代表宋楚瑜已被證實的雙邊會談對象包括美國、日本、新加坡。