蔡英文談金馬爭議：不接受「中國臺灣」說法

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）金馬獎昨（17）晚舉行頒獎典禮，中國演員涂們頒獎時一番「中國臺灣」言論引發譁然，總統蔡英文今（18）日在臉書表示，臺灣就是臺灣，不會接受「中國臺灣」這個說法。

蔡總統在臉書表示，「我們從來沒有接受過中國臺灣這個說法，也不會接受這個說法，臺灣就是臺灣。」

蔡總統提及，「我以昨天的金馬獎為榮，它突顯臺灣之所以不同於中國，就在於我們的自由與多元，而這正是所有藝術創作能夠盡情奔放的樂土。」

第55屆金馬獎昨晚在臺北國父紀念館舉行頒獎典禮，期間去年獲金馬獎最佳男主角獎的涂們在頒獎時，因提到「中國臺灣金馬獎」及「兩岸一家親」，讓許多看轉播的臺灣民眾相當傻眼。

蔡總統表示，歡迎所有電影工作者來臺灣交流工作，在這裡不會有人因為不同言論就消失或被消音，也沒有會被網路屏蔽的敏感詞，因為這就是臺灣，「但我們也希望這些來到臺灣的客人在享受自由的空氣之餘，也能尊重臺灣人民的想法。」

昨晚因涂們一席話引發議論，文化部長鄭麗君會後隨即在臉書上回應「這裡是臺灣，不是『中國臺灣』」，此外，獲最佳紀錄片獎的臺灣導演傅榆，於致詞時表示「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，兩人皆因此遭大批中國網軍湧入臉書留言攻擊。

對此，蔡總統也表示「反對這種網路霸凌」，臺灣是民主開放的社會，有言論自由，「自由表達意見的人，都不應該被霸凌或者承受心裡上的威脅。」