印度電競高手來台參訪 向60萬粉絲宣傳台灣經驗

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台灣精品盃電競賽是印度著名的電競賽事之一，於10月19日至20日在孟買舉辦的決賽，由Team Singify獲得冠軍、印度媒體Stuff Magazine，以及擁有60萬粉絲的知名youtuber網紅techburner於11月10日至15日來台參訪電競生態圈中具代表性的據點，將在台灣的體驗傳播回印度。

這支電競隊伍抵台後首先造訪在高雄舉辦的世界電競錦標賽(IESF)，觀摩這場首度在臺舉辦的國際大型電競賽事，以及體驗賽事現場台灣精品館的多樣電競產品；並前往黎明技術學院的電競與遊戲設計中心，見識到台灣對包括遊戲設計、電競選手與專業賽評的訓練之先進與用心。

印度玩家Jeet Kundra表示，羨慕台灣的年輕人能有機會享有這麼先進的電競專業訓練，讓他大開眼界，並與黎明技術學院的電競選手進行一場友誼賽。

年輕電競好手及知名網紅亦前往臺灣專業貿易推廣機構、也是在印度持續5年辦理台灣精品盃電競賽、大力推廣臺灣電競設備的外貿協會，秘書長葉明水恭喜他們奪冠，鼓勵玩家們繼續努力提升自身戰鬥力，並趁這次難得機會體驗台灣精品及文化。

玩家們參訪電競品牌微星與曜越時，首次進入高端科技的電競設備企業內部，詳細詢問各項產品的規格與效能，更實際在模擬的電競室打一場電競體驗。