美中分歧難解  APEC領袖峰會首見宣言難產

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）APEC領袖會議18日結束，21國代表卻無法就峰會公報達成協議，成為史上頭一遭，顯示美中分歧將為亞太貿易前景帶來諸多不確定性。

《美聯社》報導，主辦國巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O’Neill）會後向各國記者證實，今年公報難產，該國將於未來幾日發表APEC聲明。他無奈地表示，「全球都相當憂心美中衝突情勢」。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）透露，包括美中在內的部分國家都對公報內容存在嚴重分歧，而由《美聯社》取得的公報內容來看，美國有意對不公貿易行為加入強硬措辭，顯然針對中國。

昨（17）日美國副總統彭斯（Mike Pence）與中國國家主席習近平在演說中言語交鋒、毫不退讓，似預示了本次會議定難圓滿落幕。彭斯表示，這兩天與習近平進行了兩次「直言不諱」的對談，涉及關稅、竊取科技機密、南海航權，及人權議題等。美方雖盼能與中國改善關係，但「中國必須有所改變」，對此，習近平僅稱維持「對話」很重要。

美國、紐西蘭、日本與澳洲已宣布將對巴紐注資，助其發展基礎建設，2030年前要讓七成人民有電可用，目前該國僅兩成人民電力供應無虞。

媒體報導，消息人士爆料，昨日中方官員甚至一度想硬闖巴紐外長巴托（Rimbink Pato）辦公室，企圖干預公報內容。巴托以此舉不妥為由拒絕與中方官員會面，甚至出動警力到場，足見本次峰會氣氛之緊繃。