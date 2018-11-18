涂們金馬喊中國臺灣　鄭麗君霸氣回「這裡是臺灣」

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）金馬獎昨（17）日舉行頒獎典禮，去年影帝中國演員涂們頒獎時一番「中國臺灣」言論引發譁然，文化部長鄭麗君隨後在臉書上則霸氣回應，「這裡是臺灣，不是『中國臺灣』」。

第55屆金馬獎昨晚在臺北國父紀念館舉行頒獎典禮，期間除了臺上臺下有影人發言或配戴飾品為「婚姻平權」發聲外，以《我們的青春，在臺灣》獲最佳紀錄片獎的臺灣導演傅榆，致詞時更表示，「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個臺灣人最大的願望。」

不過這席話似乎讓臺下中國影人為之緊張，上臺領獎時若有似無地說出「中國演員」、「電影是統一的」之類的話，去年獲金馬獎最佳男主角獎的中國演員涂們在頒獎時，甚至還說出「特別榮幸再次來到『中國臺灣』金馬獎頒獎，我感到了『兩岸一家親』」一席話，讓許多看轉播的臺灣民眾相當傻眼。

鄭麗君隨後便在臉書刊登她與傅榆的合照，除了特別恭喜她得獎之外，還表示「這裡是臺灣，不是『中國臺灣』」。

鄭麗君提及，臺灣是亞洲最自由、民主、多元、熱情的國家。臺灣的金馬獎為所有電影工作者打造一個尊重電影藝術及創作自由的國際獎項。

中國網軍事後也不斷在傅榆及鄭麗君的臉書留言攻擊，傅榆凌晨則在臉書表示「想罵人的請來這邊，在其他無關《我們的青春，在臺灣》的貼文底下做人身攻擊，怎麼看都有點荒謬。」

而本屆金馬獎執行委員會主席李安典禮後受訪時則表示，「台灣是自由的，影展是開放的，他們愛講什麼就講什麼」。不過他也提及不希望政治事件干擾藝術，「請大家給我們電影人一點尊重」。