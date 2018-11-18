體貼印尼籍移工需求 台東新港設穆斯林敬拜區好感心

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署南區事務大隊臺東縣服務站透過行動服務，主動發掘新港漁港內印尼籍漁工敬拜的需求後，積極聯繫臺東新港區漁會、海巡署東部分署第一三岸巡隊及民間善心人士，共同打造坐落在海巡署新港安檢所的「穆斯林敬拜區」。

從今年10月開始，清晨出海捕魚前，新港漁港內百餘位印尼籍漁工，都會魚貫地前往安檢所內的敬拜空間，祈求航行的平安與豐收。

移民署11月16日發佈新聞稿，臺東縣服務站主任林明道、臺東縣專勤隊隊長張善政等一行人，在11月14日上午來到海巡署新港安檢所，關心穆斯林敬拜空間使用情形。

新港安檢所內敬拜空間的發想，始於臺東縣服務站於今年8月間，邀請印尼漁工門口中的MAMMY、來自印尼的李秀蓮，共同到新港漁港關懷漁工時，敏銳地注意到印尼籍漁工為了追求心靈的安頓，自行在港邊搭建一間簡陋的穆斯林敬拜區。

印尼籍漁工信仰的虔誠與堅定，觸發了服務站同仁積極地想替漁工們尋找一個更完善、更符合需求的敬拜空間。

主任林明道表示，非常感謝行政院東部聯合服務中心、新港區漁會及海巡署的支持，及劉讚興先生的鼎力協助，才能共同打造友善漁工的穆斯林敬拜空間，讓新港漁港「空間解嚴」、成為重視外籍漁工人權及信仰的典範。