致敬經典港片  VR恐怖遊戲《殭屍山莊》登國際平台

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在高雄市政府輔導下，虛擬實境開發商「愛吠的狗」昨（17）日正式進軍HTC Viveport、美國Steam等國際遊戲平台，推出線上長篇VR恐怖遊戲《殭屍山莊》，還原經典港片《殭屍先生》驚悚畫面。

《殭屍山莊》取材自1985年紅極一時的電影《殭屍先生》，從道具到服裝，舉凡道長必備的黃符、糯米、桃木劍，到殭屍身上穿的清朝官服，「愛吠的狗」均透過高端VR技術讓玩家親身體驗。

在遊戲之中，玩家將扮演一名書生，至「千山義莊」接回叔父的遺體回家鄉安葬。過程中歷經艱險、蛻變，要讓玩家透過「暫時停止呼吸」的經典橋段來躲避殭屍，更能感受近距離拿符咒貼在恐怖殭屍身上的刺激快感，向經典橋段致敬。

今年4月籌組公司的「愛吠的狗」執行長許冠文表示，ㄧ直專注於開發AR/VR互動娛樂內容，在高市府協助下，相繼受邀至2018台北國際電玩展、韓國綜合遊戲展PlayX4展出，今年8月更參加「泰國台灣形象展」，頗受好評。預計明年2月將再推出2款全新VR遊戲作品，並進一步將《殭屍山莊》升級為多人連線版本，讓全球玩家同歡。

高雄經發局表示，自2010年起全力推動數位內容產業，「愛吠的狗」成立僅半年多，團隊成員平均年齡不到30歲，發展潛力無限。未來將持續針對新創團隊提供更多育成空間和體感實驗場域，加速產品驗證並舉辦商務媒合大型國際展會，協助廠商打開海外市場。

「愛吠的狗」表示，目前產品正進行上架審查，預計12月中前序章正式版即可完整上架。玩家可洽該公司，索取免費試玩版。