亞洲印度文化節開幕  多元文化串起台印交流

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由新北市政府文化局、臺北市文化局及臺北印度愛樂中心合辦的「2018年亞洲印度文化節」於11月17日在汐止夢想社區熱鬧開幕，更有印度市集與展覽、實體香料香品等展覽，為期一周的活動將分別於新北市的汐止、新莊及臺北市等地舉行。新北市市長朱立倫受邀出席開幕儀式。

根據統計，新北市擁有全台人數最多的新住民，聚集許多來自世界各地的文化，也使得新北市的文化內涵更加多元多彩。

新北市市長朱立倫表示，很榮幸每年都能親自參與印度文化節活動，看到許多印度朋友帶來別開生面的展演活動，不僅帶領民眾認識印度，也使新北市的文化涵養跨越國界，讓多元文化的內容更加多采多姿。

本次印度文化節的主辦單位更邀請來自印度的「卡拉曼達拉許朱舞劇團」演出以16世紀「大航海時代」印度香料故事為背景的《宗廟舞姬-香料傳奇》，11月20日於新北市新莊文化藝術中心演出，即日起開放免費索票，並將於11月23日在中正紀念堂演藝廳演出。

市長朱立倫更感謝夢想社區文教發展基金會及夢想印度博物館，透過亞洲印度文化節，串起台灣和印度之間的友誼橋梁，從11月17日起至25日止，規劃一連串精采的文化展演活動，歡迎市民朋友共同參與，一起來認識印度文化的獨特與美麗。