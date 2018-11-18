美中戰場延燒APEC  彭斯、習近平火力全開

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）亞太經合會（APEC）正於巴布亞紐幾內亞進行，因貿易摩擦而關係陷入冰點的美中兩國，互動格外受到關注。不出意料，美國副總統彭斯與中國國家主席習近平在17日演說時激烈交鋒，煙硝味十足。

《美聯社》報導，代表美國出席的彭斯（Mike Pence）抨擊中國力道毫不手軟，大批其重商貿易政策、竊取智慧財產、過度補助國營企業、對外商施加貿易壁壘等諸多行徑，導致兩大強權爆發一發不可收拾的貿易戰。他放話指，川普政府對抗中國的強硬立場不會改變，「除非中國改弦易轍，否則美方不會改變方針」。

針對中國包藏禍心的一帶一路倡議，以及近來不斷對巴布亞紐幾內亞等太平洋島國示好之舉，彭斯宣布美國將與澳洲合力在巴紐打造海軍基地，並批中國不僅使這些國家無力償債，所投資的基礎建設亦品質不佳。｢美國提供的選項較優，我們不會把夥伴推入債務深淵，不會脅迫夥伴就範、危害各國獨立性。我們不會提供『束縛帶、單行路』。與美國合作，才能共榮。」

先於彭斯發言的習近平，相當清楚本次峰會勢將遭遇來自美國的嚴厲批評。他表示，隨著保護主義與單邊主義崛起，各國正面臨要合作或對立的選項。他意有所指地表示，「全球創立之自由貿易制度，不可因個別國家之喜好而遭受破壞，不可出現雙重標準或受自私意圖所害」。

至於來自四面八方對一帶一路之批評，習近平重申，「該倡議之背後並無任何地緣政治圖謀，並不針對、排除任何國家。一帶一路絕非特定的會員俱樂部，也非外界所稱的債務陷阱」。

有關南海航權及軍事部署爭議，彭斯表示，「我們會持續派軍機飛越國際法允許之海域，騷擾行徑只會強化我們的決心，我們絕不改道。美方將持續與東南亞國家合作，與中國談判，俾確保南海航權」。