APEC場邊會談觸及FTA  張忠謀感謝彭斯挺台灣民主

台灣APEC領袖代表張忠謀今天與美國副總統彭斯會面，會中談及自由貿易協定議題，張忠謀也代表台灣，感謝彭斯近期在公開演說中大力支持台灣的自由民主制度。

張忠謀今天與彭斯會面，彭斯會後告訴隨行媒體，會把台灣所提的台美自由貿易協定（FTA）計畫「帶回」（carry back）美國。

對於這場被視為APEC台美最高層級的領袖會談，國安會副秘書長蔡明彥轉述會面狀況，彭斯在APEC企業領袖高峰會（CEO Summit）演說後隨即與張忠謀會面，張忠謀在會中代表總統蔡英文向美方表示，美國是台灣相當重要的夥伴，未來也會持續加強雙邊關係、推展合作計畫。

此外，張忠謀針對彭斯日前在公開演說中強力支持台灣的自由民主制度，表達高度感謝；雙方針對台美如何提升經貿合作等雙邊關係，進行廣泛意見交換，討論約進行20多分鐘，全程氣氛相當好。

蔡明彥也證實，會談中討論加強台美雙邊關係時，有特別提到經貿合作，的確有觸及FTA議題，「我們只是表達一些對這個議題的想法」。

彭斯與張忠謀今天會面後不久，就有外媒傳出消息，蔡明彥說，台美雙方目前關係相當良好，雙邊會談也沒有刻意隱瞞。

對於這場會談，外交部也在官方推特上推文表示，雙方會談將強化有關促進包容性成長、數位發展的區域連結。

去年APEC年會期間，當時的APEC領袖代表宋楚瑜也有與川普及時任美國國務卿提勒森（Rex Tillerson），在APEC企業領袖峰會場邊的會議室會面。

至於與新加坡、日本等國的雙邊會談狀況，蔡明彥說，基於與友邦長久以來的慣例、默契，不會先公布或轉述會談內容，尊重對方會後於適當時間對外發布、說明。

今年APEC也邀請太平洋島國與經濟領袖對話，台灣在太平洋的4個友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、索羅門及諾魯都有參加，蔡明彥說，張忠謀今天雖因行程緊湊，未在會中與這些友邦領袖有太多互動，但吐瓦魯、索羅門與諾魯領袖昨晚都參加台方舉辦的雙部長晚宴，會中氣氛熱絡，甚至輪流上台唱歌，互動良好。