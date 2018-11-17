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第55屆金馬獎  完整得獎名單

今年影壇巨星紛出席，劉德華、劉嘉玲、鞏俐等影壇巨星任頒獎嘉賓

By  台灣英文新聞－編輯
2018/11/17 23:42
第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在台北國父紀念館舉行，最佳女主角獎由謝盈萱以電影「誰先愛上他的」獲得。 中央社記者張新偉攝　107年11月

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在台北國父紀念館舉行，最佳女主角獎由謝盈萱以電影「誰先愛上他的」獲得。 中央社記者張新偉攝　107年11月

最佳新演員鍾家駿

最佳新演員鍾家駿 (來源 中央社)

最佳女配角丁寧

最佳女配角丁寧 (來源 中央社)

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在台北國父紀念館盛大登場，最佳導演獎由資深導演張藝謀以電影「影」摘下。 中央社記者徐肇昌攝　107年11月

第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在台北國父紀念館盛大登場，最佳導演獎由資深導演張藝謀以電影「影」摘下。 中央社記者徐肇昌攝　107年11月

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在國父紀念館舉行，今年影壇巨星紛出席，劉德華、劉嘉玲、鞏俐、洪金寶、胡歌等影壇巨星、歌手王力宏、徐若瑄、謝金燕等人任頒獎嘉賓，歌手莫文蔚負責壓軸演出；重要獎項部份，最佳女主角由台灣《誰先愛上他的》的謝盈萱拿下，最佳導演中國《影》張藝謀拿下，最佳記錄片由台灣《我們的青春，在台灣》拿下。

得獎名單如下（得獎者、作品／代表影片）：

■  最佳男主角    徐崢／我不是藥神

■  最佳女主角    謝盈萱／誰先愛上他的

■  最佳男配角    袁富華／翠絲

■  最佳女配角   丁寧／幸福城市

■  最佳新演員    鍾家駿／只有大海知道

■  最佳導演    張藝謀／影

■  最佳原創電影歌曲    峇里島／誰先愛上他的

■  最佳原創電影音樂    林強、許志遠／地球最後的夜晚

■  最佳改編劇本    胡波／大象席地而坐

■  最佳原著劇本    韓家女、鍾偉、文牧野／我不是藥神

■  最佳紀錄片    傅榆​／我們的青春，在台灣

■  最佳劇情短片    大鵬／吉祥​

■  最佳動畫長片     宋欣穎 ／幸福路上

■  最佳動畫短片     黃勻弦、蔡易錦／當　一個人

■  最佳剪輯    雷震卿／誰先愛上他的

■  最佳新導演    文牧野／我不是藥神

■  最佳攝影    姚宏易、董勁松、David CHIZALLET／地球最後的夜晚

■  最佳音效    李丹楓、司中林／地球最後的夜晚

■  最佳視覺效果    王星會／影

■  最佳動作設計    何鈞、谷垣健治、嚴華／邪不壓正

■  年度台灣傑出電影工作者    劉三郎

■  最佳美術設計    馬光榮／影

■  最佳造型設計    陳敏正／影

■  特別貢獻獎    廖慶松
 

 
第55屆金馬獎
金馬獎

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