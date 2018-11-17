第55屆金馬獎  完整得獎名單

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）第55屆金馬獎頒獎典禮17日晚間在國父紀念館舉行，今年影壇巨星紛出席，劉德華、劉嘉玲、鞏俐、洪金寶、胡歌等影壇巨星、歌手王力宏、徐若瑄、謝金燕等人任頒獎嘉賓，歌手莫文蔚負責壓軸演出；重要獎項部份，最佳女主角由台灣《誰先愛上他的》的謝盈萱拿下，最佳導演中國《影》張藝謀拿下，最佳記錄片由台灣《我們的青春，在台灣》拿下。

得獎名單如下（得獎者、作品／代表影片）：

■ 最佳男主角 徐崢／我不是藥神

■ 最佳女主角 謝盈萱／誰先愛上他的

■ 最佳男配角 袁富華／翠絲

■ 最佳女配角 丁寧／幸福城市

■ 最佳新演員 鍾家駿／只有大海知道

■ 最佳導演 張藝謀／影

■ 最佳原創電影歌曲 峇里島／誰先愛上他的

■ 最佳原創電影音樂 林強、許志遠／地球最後的夜晚

■ 最佳改編劇本 胡波／大象席地而坐

■ 最佳原著劇本 韓家女、鍾偉、文牧野／我不是藥神

■ 最佳紀錄片 傅榆​／我們的青春，在台灣

■ 最佳劇情短片 大鵬／吉祥​

■ 最佳動畫長片 宋欣穎 ／幸福路上

■ 最佳動畫短片 黃勻弦、蔡易錦／當 一個人

■ 最佳剪輯 雷震卿／誰先愛上他的

■ 最佳新導演 文牧野／我不是藥神

■ 最佳攝影 姚宏易、董勁松、David CHIZALLET／地球最後的夜晚

​■ 最佳音效 李丹楓、司中林／地球最後的夜晚

■ 最佳視覺效果 王星會／影

■ 最佳動作設計 何鈞、谷垣健治、嚴華／邪不壓正

■ 年度台灣傑出電影工作者 劉三郎

■ 最佳美術設計 馬光榮／影

■ 最佳造型設計 陳敏正／影

■ 特別貢獻獎 廖慶松

