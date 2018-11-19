香港油麻地兇殺案入創作　台塗鴉藝術家糖果鳥探都市暴力

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣知名塗鴉藝術家糖果鳥（Candy Bird）以香港油麻地曾發生的10宗命案延伸創作系列連環插畫，個展「Monster Sonata 怪獸奏鳴曲— Candy Bird x 油麻地的兩萬種死法」藉由社會事件探討都市暴力，自即日起於台北市大安區巷弄的（）藝文空間展出至30日止。



（）藝文空間一樓為理髮廳，地下室為藝文展覽空間（圖/台灣英文新聞）

隱身於台北市大安區安東街巷弄內的（）藝文空間，開門後映入眼簾的為理髮廳，沿著樓梯往地下室走，則為一獨特的藝文展覽空間。目前，台灣當代塗鴉藝術家糖果鳥展覽已於此展開，與香港關心社會議題的「油麻地的兩萬種死法」兇案導賞團合作，創作系列連環插畫，旨在探討隱藏於都市暴力背後的問題。

藝術家糖果鳥以其獨特的塗鴉插畫風格深受歡迎，這次，在香港團體「油麻地的兩萬種死法」兇案導賞團成員陳可樂帶領及深入淺出的解說導覽下，他了解曾於該地發生過的10宗命案，深受啟發的他將創作注入個人經歷，並結合台灣時事，探討城市暴力衍生的問題。



地圖為油麻地的佐敦地區，使用塗鴉呈現十件社會案件，思考城市暴力。（圖/台灣英文新聞）

糖果鳥表示，所有案件中，女生受害者占大多數，其中讓他印象深刻的是一位前模特兒，成屍多年化為白骨後才被發現，死因至今尚有諸多疑點，他想像她生前一定非常孤單，然而，這也凸顯人們對周遭冷漠以及漠不關心等問題，這是展覽想探討的。

糖果鳥發覺，導賞團不只代表著華人社會的陰暗層面，如果生命是條單行道，它也像是道路旁的T型看板，因此他想試試看，繪畫和塗鴉可以如何和這看板結合，於是催生了此次展覽。

糖果鳥說明，正當構思作品時，台北市也巧合的發生一連串的分屍案，包括近期的華山草原案，以及衍生出的網路、媒體霸凌，於是靈感的方向，都直指著一個問題，都市裡的「暴力」到底是什麼？



展覽場地亦被佈置成兇案現場（圖/台灣英文新聞）

展覽探討城市裡所充斥的形形色色的暴力，包含家庭暴力、媒體暴力、冷漠暴力等，這些也成為此次展覽的子主題。此次的合作專案對糖果鳥而言，有一種責任重大的使命感，他表示這些都是生命的故事，這10條生命的重量讓他很有責任感。

雖然這些社會議題都十分沈重，創作者帶著尊敬的態度傳達個人感受，發人省思的創作不失莊重以及幽默感，糖果鳥表示，對於觀眾看完展的感受並沒有特別的期待，但是希望能刺激大家思考。

「Monster Sonata 怪獸奏鳴曲— Candy Bird x 油麻地的兩萬種死法」已於（）藝文空間登場並將於30日閉幕，之後會移師香港油麻地的3處藝文空間展出，更多詳情請上臉書查詢，現在我們一起來看部分的精彩大作吧！



糖果鳥小時曾目睹父親家暴母親，他藉由壞掉的傢俱（右圖）詮釋「家庭暴力」，以及沒有關上的窗（左）表達小時候深層恐懼（圖/台灣英文新聞）



「媒體暴力」引用隨機殺人兇手鄭捷事件呈現，從一開始他的肖像畫，到最後加上不同裝飾變成稀奇古怪的造型，這中間的轉變象徵他被媒體妖魔化的過程，糖果鳥表示，媒體辦案也是暴力的一種形式。（圖/台灣英文新聞）



系列連環塗鴉表達對「死刑」看法，故事說明主角想方設法的試圖遮住一條裂縫，卻不是修補破損，進而帶出死刑無法解決實質問題（圖/台灣英文新聞）