奪金馬紀錄片導演 傅榆盼台灣成為真正獨立個體

（中央社記者江佩凌台北17日電）金馬55最佳紀錄片由「我們的青春，在台灣」奪下，導演傅榆表示：「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待，這是我生為台灣人最大的願望。」

「我們的青春，在台灣」歷時6年拍攝，透過鏡頭將一個反抗中國的台灣學運明星、一個喜愛台灣的當紅中國學生串在一起，不僅記錄下社會運動，也體現兩岸複雜的政治現況，同時帶出現實的失落。

傅榆上台接過獎座後，哽咽感謝最支持她的製片，還有她的老公無償幫忙製作配樂、一路陪伴，也感謝兩名被拍攝者，「無論外界怎麼看待他們、批評他們，他們永遠都是我的朋友」。

傅榆說，「我們的青春，在台灣」這部片，很多人以為是在講政治，但其實是在討論青春，「青春很美好，也是最容易犯錯的，會把錯誤的期待投射在別人的身上」，而這種錯誤不僅發生在「人對人」，也可能發生在「國家對國家」，她並強調：「希望有一天我們的國家可以被當成真正獨立的個體來看待，這是我生為台灣人最大的願望。」

面對敏感的政治議題是否遭遇過打壓，傅榆在後台受訪表示，她的受訪者中有參與台灣社會運動的陸生，「這在中國不被允許，所以他每次回去都會被機構關切」，傅榆除了感謝該陸生願意接受跟拍，也認為他很辛苦，拍攝過程都很擔心他是否會發生什麼事情，「因為政治情勢，一切都很難說」。

傅榆認為，太陽花學運落幕後，很多參與過的人曾對一切充滿希望，但政黨輪替後大家可能覺得改革速度不夠快，「好像政治是無用的」，因此很希望透過這部紀錄片，讓大家重新回顧那段時光，也讓大家知道「雖然改變不容易，但還是可以再嘗試看看」。

「我們的青春，在台灣」的製片在後台補充表示，這部片因題材的關係，在中國大陸和香港都沒有任何放映機會，很希望在台灣可以被大家看到。（編輯：陳怡璇）1071117