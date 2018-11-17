（中央社台北17日電）中國農業農村部新聞辦公室今天在官網發布通報稱，上海市金山區「排查」出非洲豬瘟疫情；而且，江西省上饒市、雲南省昆明市、四川省成都市，也確診新的豬瘟疫情。
新增的上海疫情，讓中國大陸非洲豬瘟擴及19個省市自治區，目前整個長江流域均有疫情，長江以南僅剩廣東省、廣西壯族自治區與海南省，尚未傳出感染非洲豬瘟。
農業農村部通報，17日16時，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，上海市金山區一處生豬養殖戶「排查」出非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬314頭，發病50頭，死亡11頭。
此外，17日12時也確診，江西省上饒市鄱陽縣一處養殖場、雲南省昆明市呈貢區一間屠宰場、四川省成都市新津縣一處養殖場「排查」出非洲豬瘟疫情。
通報稱，鄱陽縣養殖場存欄生豬150頭，發病10頭，死亡10頭。新津縣養殖場存欄生豬110頭，發病27頭，死亡13頭。呈貢區屠宰場共有待宰生豬348頭。
至於16日14時，則確診雲南省昭通市威信縣一家養殖戶「排查」出非洲豬瘟疫情。該養殖戶存欄生豬1頭，發病1頭，死亡1頭。
疫情發生後，當地已按照要求啟動應急回應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。（編輯：林克倫）1071117
上海也淪陷 非洲豬瘟擴及中國19省市
（中央社台北17日電）中國農業農村部新聞辦公室今天在官網發布通報稱，上海市金山區「排查」出非洲豬瘟疫情；而且，江西省上饒市、雲南省昆明市、四川省成都市，也確診新的豬瘟疫情。