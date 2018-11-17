吳敦義輔選指陳菊「母豬」？　總統府籲為失言道歉

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）中國國民黨主席吳敦義今（17）日赴高雄參與高雄市雲林同鄉會，卻疑似暗指現任總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「大胖母豬」引發譁然，總統府晚間發表聲明，要求吳敦義道歉。

吳敦義今日在與雲林同鄉會成員座談時，提及2006年國民黨高雄市長參選人黃俊英落選，敗給對手民進黨的陳菊，是因為有一個女人製造了「走路工」事件的「奧步」。

雖沒指名道姓，但吳敦義表示，「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋、肥滋滋那個，走起路來像豬母」。

總統府發言人林鶴明晚間表示，很遺憾看到在野黨主席為了輔選參選的韓國瑜而作出這樣粗暴低俗的語言霸凌。總統府認為，在野黨主席應該為這樣的作為向國民表達歉意，也呼籲在野黨停止這類的語言霸凌。

而民進黨高雄市長參選人陳其邁也表示，國民黨用那麼不堪的字眼辱罵一位女性，他感到「非常難過也非常憤怒」。

為替國民黨高雄市長參選人韓國瑜催票，吳敦義今日南下高雄，先後參訪鼓山法興禪寺、高雄市雲林同鄉會及小港鳳儀宮。

《聯合報》則引述國民黨文化傳播委員會代理主任委員唐德明表示，吳敦義談話並沒有指名道姓，一切都是媒體臆測連結，除非有人自動對號入座，否則國民黨對此事沒有評論。