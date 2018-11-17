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【不斷更新】55屆金馬獎頒獎典禮

最佳動畫長片​由《幸福路上》奪得

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/11/17 19:30
第55屆金馬獎主視覺（圖片來源：金馬獎執行委員會提供）

第55屆金馬獎主視覺（圖片來源：金馬獎執行委員會提供）

（臺灣英文新聞／鄧佩儒　臺北報導）第55屆金馬獎今（17）日在臺北國父紀念館舉行頒獎典禮，除了本屆金馬獎執行委員會主席李安及評審團主席鞏俐將共同頒發「最佳劇情長片」之外，其他重量級頒獎人還包括香港金像獎影后劉嘉玲、金馬獎影帝劉德華等。

以下為金馬獎24個獎項得獎名單（不斷更新中）：

最佳美術設計

《影》　馬光榮 

 

最佳造型設計

《影》　陳敏正 

 

最佳女配角

《幸福城市》　丁寧 

► 《幸福城市》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

 

最佳男配角

《翠絲》　袁富華

► 《翠絲》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

 

最佳新演員獎

《只有大海知道》　鍾家駿

 

最佳動畫長片

《幸福路上》​　導演宋欣穎

► 《幸福路上》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

 

最佳動畫短片

《當　一個人》　導演黃勻弦、蔡易錦

► 《當　一個人》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

 

最佳動作設計

《邪不壓正》　何鈞、谷垣健治、嚴華

 

最佳視覺效果

《影》　王星會

 

最佳音效

《地球最後的夜晚》　李丹楓、司中林

 

特別貢獻獎

剪接師廖慶松

 

金馬獎於1962年創立以來，是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，歷經半世紀，金馬獎已是華人電影工作者的最高榮譽，因此被譽為華語電影的奧斯卡。

 
金馬獎
55屆金馬獎

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