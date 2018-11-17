【不斷更新】55屆金馬獎頒獎典禮

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）第55屆金馬獎今（17）日在臺北國父紀念館舉行頒獎典禮，除了本屆金馬獎執行委員會主席李安及評審團主席鞏俐將共同頒發「最佳劇情長片」之外，其他重量級頒獎人還包括香港金像獎影后劉嘉玲、金馬獎影帝劉德華等。

以下為金馬獎24個獎項得獎名單（不斷更新中）：

最佳美術設計

《影》 馬光榮

最佳造型設計

《影》 陳敏正

最佳女配角

《幸福城市》 丁寧

► 《幸福城市》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

最佳男配角

《翠絲》 袁富華

► 《翠絲》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

最佳新演員獎

《只有大海知道》 鍾家駿

最佳動畫長片

《幸福路上》​ 導演宋欣穎

► 《幸福路上》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

最佳動畫短片

《當 一個人》 導演黃勻弦、蔡易錦

► 《當 一個人》劇照（圖片來源：翻攝自金馬獎網站）

最佳動作設計

《邪不壓正》 何鈞、谷垣健治、嚴華

最佳視覺效果

《影》 王星會

最佳音效

《地球最後的夜晚》 李丹楓、司中林

特別貢獻獎

剪接師廖慶松

金馬獎於1962年創立以來，是華語影壇歷史最悠久的電影獎項，歷經半世紀，金馬獎已是華人電影工作者的最高榮譽，因此被譽為華語電影的奧斯卡。