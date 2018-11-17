悲傷的驚喜  亞馬遜魚類慘遭塑膠汙染

(台灣英文新聞/李宛諭 綜合外電報導) 科學家近日首次發現，巴西亞馬遜河淡水流域中，有魚類成為塑膠汙染的犧牲者。他們意識到，丟進河流裡的塑膠袋、寶特瓶等廢棄物，將大幅影響全球生態。

科學家以亞馬遜河支流欣古河（Xingu River）內的魚為檢測樣本，發現超過80%的魚類肚子裡都有塑膠微粒殘留，其中包含雜食性人齒怪魚、草食性紅勾銀板魚和肉食性紅腹食人魚。欣古河內的魚富生物多樣性，且有多元食性，因此成為科學家關注的焦點。

「這是一個悲傷的驚喜，因為原本的研究目的，只是要釐清魚類食性生態，但當我們開始分析魚類，卻找到大量塑膠。」巴西帕拉聯邦大學水域生態科學家吉利索（Tommaso Giarrizzo）說。

科學家分析16個物種、172隻魚，並將結果紀錄在環境汙染期刊中。他們發現，無論是以河域植物為食的草食魚、依靠其他魚類存活的肉食魚，還是雜食性魚類，都無可避免地吞下塑膠廢棄物。

草食魚可能將塑膠碎屑誤認為種子、水果或樹葉，雜食魚可能攝入摻有塑膠粒的羽狀河流植物，而肉食魚則可能吞下受塑膠汙染的獵物。

塑膠汙染已蔓延至亞馬遜盆地，有害化學物質可能和魚肚內的塑膠粒結合。吉利索指出，若人類食用這些魚類，將會導致體內積聚危險化學物質。