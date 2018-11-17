日本傳第2起豬瘟案例　農委會宣布暫停進口日本豬

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）由於日本傳出國內第二起豬瘟案例，我國農業委員會動植物防疫檢疫局昨（16）日宣布，將全面暫停輸入日本活豬、豬肉及相關產品。

防檢局表示，日本雖然不是口蹄疫或非洲豬瘟疫區，為防範豬瘟疫情傳入，請旅客勿自日本攜帶肉類產品回國，否則將依法裁罰新台幣3千元至1萬5千元罰鍰 。

根據防檢局，我國採用全面疫苗免疫注射方式控制豬瘟疫情，自2007年起便無豬瘟案例發生，不過為避免境外不同基因型豬瘟病毒入侵，決定採取暫停自日本輸入活豬及豬肉相關產品等必要措施。

防檢局提及，日本每年輸入我國的生鮮豬肉產品約40公噸，佔我國進口重量比例為百分之0.06，必非我國主要豬肉輸入國家，因此暫停措施對我國國內豬肉市場供需及價格應無影響。

防檢局表示，日本發生的豬瘟與中國的非洲豬瘟為不同疾病，豬瘟（classical swine fever）為瘟疫病毒屬（Pestivirus）感染，是RNA病毒 ，而非洲豬瘟（African Swine Fever）則為非洲豬瘟病毒屬（Asfivirus）感染，是DNA病毒。

防檢局指出，兩者發生症狀相似，均有高熱、出血點、死亡率高達百分之百等症狀，也均為世界動物衛生組織規定之應通報動物傳染病。然而豬瘟已有疫苗可供預防，非洲豬瘟則仍無疫苗可供使用。

根據防檢局，日本於9月9日向世界動物衛生組織通報於該國岐阜縣發生26年來第一例豬瘟疫情，世界動物衛生組織將日本由豬瘟非疫區國家狀態改為暫停，但仍未自非疫區名單除名。

日本於16日再度傳出豬瘟案例，雖尚未向世界動物衛生組織通報，但農委會為保護我國產業，避免日本豬瘟病毒傳入臺灣，於昨日公告暫停輸入日本活豬、豬肉及相關產品。