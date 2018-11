張忠謀彭斯　APEC場邊會談

(臺灣英文新聞/鄧佩儒 臺北報導)我國APEC領袖代表張忠謀今(17)日出席APEC企業領袖高峰會,並與美國副總統彭斯舉行場邊會談。

張忠謀與此次美國APEC領袖代表彭斯(Mike Pence)今日皆出席APEC企業領袖高峰會(APEC CEO Summit),雙方並在舉辦會議的郵輪上舉行場邊會談。

根據我國外交部推文,談話內容與強化區域連結、促進包容性成長及形塑數位未來有關。根據外交部提供的照片,張忠謀與彭斯在會談期間言談歡笑。

Morris Chang, @iingwen’s representative at #APEC Economic Leaders’ Meeting in #PapuaNewGuinea, met with @VP today in #PortMoresby. Talks will strengthen regional connections in promoting inclusive growth & shaping the digital future. #APEC2018 pic.twitter.com/DiZ9ye9PrI