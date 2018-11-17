生物辨識納入加拿大簽證　年底實施

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部表示，從下（12）月31日起，國人申請加拿大簽證須至簽證申請中心完成生物辨識資料建檔，這是加國政府實施的全球性新措施，然而辦理電子旅行證者則毋須提供生物辨識。

根據外交部新聞稿，國人申請赴加拿大度假打工、工作、學生、停留及永久居留等類簽證，自12月31日起需親赴加拿大簽證申請中心，完成生物辨識資料建檔，包括按捺指紋及攝製相片。

加拿大公民移民暨難民部（IRCC）此項新措施，已於7月31日陸續對歐洲、非洲及中東地區國家實施，年底則將正式對包含臺灣在內的亞洲國家實施。

生物辨識資料建檔費用，個人為加幣85元（約新臺幣2,028元），家庭兩人（含）以上費用為加幣170元（約新臺幣4,057元），而藝術表演團體申請工作簽證達3人時，費用為加幣255元（約新臺幣6,086元）。

生物辨識有效期限10年，效期內倘須申請其他種類簽證，無須重新採樣指紋及拍照。

不過，若是申請加拿大電子旅行證（eTA）免簽證待遇的國人便無須提供生物辨識資料，另外14歲以下及79歲以上的國人亦無須提供。

加拿大駐臺北貿易辦事處（CTOT）則提醒， 目前簽證移民相關受理與諮詢已委由VFS Global臺北簽證申請中心辦理。