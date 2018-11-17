中保無限+復興空廚  推「2019食全十美年菜」

看好年菜商機與消費者過節習慣改變，中保無限+與復興空廚年年推出之年菜皆料好味美，超高CP值廣受消費者肯定，2018年熱銷1.5萬套再創歷史新高，今年第四度攜手推出「2019食全十美年菜」，即日起至2018年12月31日，早鳥預購優惠82折起，希冀今年銷售量較去年成長1成以上。迎接金豬年推出十道年菜，除了年節必備經典手工菜式，更增添些許異國風味。Ａ、Ｂ二組年菜，每組五道菜，原價2688元，2018年12月31日前預購可享早鳥優惠價2300元（約85折）；兩組合購原價5376元，早鳥優惠價4388元，約82折優惠。單筆消費滿3,000元以上者免費宅配（限單一地址）。

中保關係企業復興空廚中央廚房擁有多年研製冷凍年菜豐富經驗，採用最高食品安全規格，道道嚴選食材悉心烹煮，料理過程由復興空廚嚴守把關，堅持食安標準，不添加味精及人工添加物，菜色完成後急速冷凍，鎖住料理美味，消費者只要使用家中廚具即可輕鬆復熱，闔家享用美味與健康兼具的經典手工年菜。

「2019食全十美年菜」共推出二種組合，『Ａ組諸事大昌』包含珍品佛跳牆、開運泰式咖哩黃金鯧、私房無錫排骨、蜜汁雙方、冠軍八寶芋泥五道經典功夫菜（原價2,688元）；『B組諸事大吉』包含福祿鹽水金雞、富貴紹興蝦、干貝櫻花蝦油飯、鴻運紅燒獅子頭、黃金起司條五款海陸珍味組合（原價2,688元）。每道菜份量約4~6人份，可依用餐人數互相搭配，大家庭可訂購A,B二組，十道佳餚讓年夜飯澎湃豐富，並兼具主婦拜拜需全雞、全魚、豬肉的三牲需求；小家庭訂上一組即可輕鬆搞定年夜飯。

根據市場調查，佛跳牆為國人必吃年菜選項中的首位，而復興空廚佛跳牆料好實在，上市後年年高居復興空廚年菜熱銷排行榜之首，亦為回購率最高菜色，2018年業績再創新高，共售出約1.1萬份。為滿足消費者期待與多樣化選擇，今年購買任一組年菜即可以超值價866元加購一份「珍品佛跳牆」（原價1088元）。

購買通路可選擇實體門市或網路訂購，門市據點包括大台北地區中保無限家生活館門市與復興航棧門市；網路則可於中保集團電商平台-中保無限家訂購；亦可透過復興空廚網站簡單一指搞定。