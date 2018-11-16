台灣在巴紐舉行雙部長晚宴　太平洋4友邦領袖力挺

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖峰會將於17、18日兩日在巴布亞紐幾內亞首都莫士比港登場，中國今(16)日藉地利之便與太平洋島國友邦舉行峰會，而台灣在南太平洋4友邦領袖今晚則出席我方舉辦的雙部長晚宴，挺台意味濃厚。

台灣APEC領袖代表張忠謀及夫人張淑芬今下午抵達巴紐，至下榻飯店稍事休息後便前往皇家遊艇俱樂部（Royal Papua Yacht Club），出席由行政院政務委員鄧振中，與國發會主委陳美伶舉辦的雙部長晚宴。

中央社報導，與會貴賓名單中，除我方官員，台灣在南太平洋4個友邦領袖，包括諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）、索羅門群島總理何瑞朗（Rick Houenipwela）、吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）、吉里巴斯駐斐濟高專提布（David Teaabo）都偕夫人出席今天晚宴。

台灣在巴紐首都莫士比港舉辦的晚宴，氣氛相當熱絡。中央社

原定出席今天晚宴的馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine），則因交通因素，延至明天(17日)才抵達巴紐，所以不克出席。

諾魯、索羅門、吐瓦魯、馬紹爾群島都曾在今年9月的聯合國大會總辯論中，為台灣發聲。

張忠謀致詞時歡迎友邦領袖及夫人參與晚宴，並表示這次出任領袖代表深感榮幸，也體會到責任重大，他同時感謝代表團員過去數週、甚至數月來的籌畫安排。

值得注意的是，中國今天也在APEC領袖峰會開始前，舉行「中國-太平洋島國領袖峰會」，中國國家主席習近平親自到場，邀請巴紐在內、中國南太平洋8個邦交國，還有紐、澳兩國與會。

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APEC領袖代表張忠謀與夫人張淑芬，所搭乘的專機今(16) 日下午抵達巴紐莫士比港，巴紐外交部長親自接機。身著亮黃色襯衫、黑色長褲的張淑芬，神采奕奕挽著張忠謀的手，不時向現場接機人員揮手致意，但並未發表任何公開談話。中央社