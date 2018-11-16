真的有菇菇！台北雙年展作品搶先看　跨界生態系統進駐美術館

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）第11屆台北雙年展以「後自然：美術館作為一個生態系統」為題，邀請來自19個國家的42位藝術家參展，試圖跨域打破博物館以及自然環境間的距離。多組作品不僅外觀吸睛，背後意涵也深遠，可遠觀也值得細看品味，將於明（17）日在台北市立美術館開幕並展至明(2019)年3月10日。



雙年展共同策展人、各國藝術家們，以及館長林平合影留念（圖/台灣英文新聞）

今年「台北雙年展」命名為「後自然：美術館作為一個生態系統」，邀請台灣藝術家吳瑪悧及來自歐洲的策展人范切斯科．馬納克達共同策展，串連跨領域創作者、非營利組織、社運人士等作品，其多元的創作形式，帶領大家一同走入博物館，從藝術的角度探討環境議題，並試圖模糊美術館以及周遭場域的疆域。



位於北美館大廳的雙年展代表作「顛倒的樹（映射）」為亨利克・赫肯森作品，他挪用杜象將「非藝術轉移到藝術空間」的概念，十分彰顯雙年展主題（圖/台灣英文新聞）

本屆雙年展探究人與自然間，交互且緊密相連的生態系統結構，將此展覽作為社會實驗的平台，參展的藝術家也都被定義為「創意實踐者」，藉以建立持久、社群取向，由下而上的協同作用打開跨界的討論與全新可能。

北美館館長林平表示，開展前原期待藝術家能解決社會問題，但之後才發現跨領域藝術家，可以提前預見問題，並以團隊形式解決問題，希望藉由此展覽，擴大藝術家們關注的的議題，也希望藝術能變成傳遞的有效媒介。



「原轉小教室」由紀錄片導演馬躍・比吼串連多位藝術家，從原住民角度出發，發起「凱道部落」探討原住民居住的社會議題(往下看更多照片)（圖/台灣英文新聞）

策展人吳瑪悧致詞表示，此為首次以藝術家及策展人身份參加如此大型的展覽，而共同策展人也以過去豐富的經驗，舉辦如此多元的展覽。此次展覽十分關注環境議題，尤其是能源使用、空汙、水汙等都被重視，這些不只是台灣課題，也是世界都關注，藉以讓美術館的展覽空間發揮最大功用，並具體回應展名「美術館做為一個生態系統」的概念。

吳瑪悧說明，展覽共有4個核心，分別為後自然、後人類、後博物館、後複製，後自然涉及人類跟科技演進，大家所處的環境都有其歷史，不是我們現在所見。而美術館如何扮演有別於傳統的博物館角色，這次展覽也則將從各面向探討此問題。



台北雙年展不只呈現作品，也展示設計思考過程（圖/台灣英文新聞）



展覽呈現作品完成前的部分過程及使用工具（圖/台灣英文新聞）

策展人范切斯科說明，此展覽不只呈現展品，也呈現設計思考的過程，希望和大眾溝通並融入大家生活層面。「生態系統」在這次展覽中，是隱喻也是模型，不只可見於作品，也可見於策展過程，大家都相互依存，像是一個小動作會產生連鎖反應，同時，也是靈感來源，大家都從中學習到許多。

2018台北雙年展將生態系統搬進美術館，並希望模糊藝術及生活的界線，將食物鏈、菌絲生長等自然循環套用到團隊合作，凸顯其環環相扣及缺一不可，各領域的創作者展現的藝術作品不僅外觀吸睛，其背後含義也深遠，除此之外，也舉辦多場論壇及工作坊，將於明(17)日起至明(2019)年3月10日於台北市立美術館登場，詳情請上官網或臉書查詢，現在來讓我們看看更多精彩的作品吧！



圖爾・格林富特「原杉藻屬」透過對真菌的研究，加入台灣植物生態，與台灣菇類種植者「米大菇食」合作，在中庭豎立三根巨大柱子，依循古老真菌化石的樣貌，在上面培養蠔菇（圖/台灣英文新聞）



「菌絲網路社會」為一項藝術家集體計畫，菌絲網路模型裝置展示其傳遞訊息的能力，以及與其他植物共生的能力（圖/台灣英文新聞）



「菌絲網路社會」由17個長有靈芝菌絲體的透明壓克力原子，和特製感應器等組成（圖/台灣英文新聞）



英果・古騰「世界處理器」使用地球儀以及開放數據，整合地球整體資訊（圖/台灣英文新聞）



英果・古騰「世界處理器」（圖/台灣英文新聞）



蕭聖健動力裝置作品「歸」，模擬鳥鳴聲效，在燈光及交錯電線下營造黃昏樹影意象，象徵人類文明發展對於環境生態的迫害（圖/台灣英文新聞）



陳珠櫻「新伊甸園」系列作品中「太陽能昆蟲生態箱」探討人類文明對進化的影響（圖/台灣英文新聞）



「太陽能昆蟲生態箱」組裝電子元件仿生成昆蟲，手電筒感應昆蟲翅膀上的太陽能板，即可發出聲音閃光（圖/台灣英文新聞）



張懷文攜手MAS微建築教室打造「北美雲」，為一簡易氣象站（圖/台灣英文新聞）



尼古拉斯・曼谷「白蟻經濟學」 作品探討：白蟻如何作為礦工及世界建設者，在更易被理解的人類社會及經濟結構中被雇用？（圖/台灣英文新聞）



由原住民發起的「凱道運動場」，對於原住民生存空間遭受壓迫表達不滿的社會運動縮影（圖/台灣英文新聞）



「凱道運動場」作品之延續，原住民藝術家以拒馬及樓梯代表轉型正義（圖/台灣英文新聞）



「原轉小教室」將舉辦彩繪石頭工作坊（圖/台灣英文新聞）