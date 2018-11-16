「聽不到 但我也想完成夢想」 科思創打造平權共融的教育平台

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）台灣科思創今（16）日於臺北市立啟聰學校舉辦一場「科思創魔法材料學校」科學教育活動，盼透過這個首創的科教共融平台激發孩子對於科學的熱情與興趣外，更能讓孩子們藉由活動過程中的互動，瞭解並尊重彼此的不同，並體會每個人都擁有無限可能的重要性。

「科思創魔法材料學校」的主要組成為兩大部分，第一部分為科思創委託果陀劇場專業指導北聰生演出的科學舞台劇「科博士的奇幻實驗室」，第二部分則為小小材料魔法師特訓，包括了「聚合物的奇幻世界」四項實驗，與 「科學魔法王國」的五項實驗。

魔法鼻涕蟲: 用生活周遭的材料，讓孩子親手做出聚合物。（科思創提供）

《科博士的奇幻實驗室》是由北聰同學在果陀劇場的專業指導下，擔綱巡迴演出。將原本出現在國中理化課本的「聚合物」以有趣的實驗故事呈現在舞台劇中。「小小材料魔法師特訓」則旨在利用生活中常見的材料，透過學科整合的實驗設計，帶領孩子探索科學的奧秘，主要分為「聚合物的奇幻世界」與「科學魔法王國」兩大類型實驗。

對於聽損生而言，即使處於無聲世界，也絲毫不會影響他們發揮好奇心及探索世界的渴望。有鑑於台灣科教手語人才的不足，科思創魔法材料學校自2016年底開始走入全台啟聰學校，期望透過將「科思創魔法材料學校」轉化為多元族群尊重共融的學習平台，讓這群孩子被看見，被理解。

自我修復: 細微的刮痕只要用吹風機輕輕一吹，刮痕就不見了。（科思創提供）