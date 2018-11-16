中華電信與台灣金融研訓院攜手合作​ 「芬恩特創新聚落」實現金融創新實驗

中華電信於11月15日與金融研訓院簽訂合作備忘錄， 雙方將攜手合作，透過打造「芬恩特創新聚落」， 實現金融創新實驗計畫。 中華電信基於多年服務金融客戶與研發實務經驗，藉由在資安、 AI、大數據及物聯網強大的專業團隊， 協助金融業發展金融科技的應用，規劃領域專業服務暨培訓。 台灣金融研訓院是金融界首屈一指培訓機構，推廣金融教育， 提升專業素質，促成金融業務現代化，不遺餘力。 中華電信公司與金融研訓院啓動「芬恩特創新聚落」跨業、 跨領域合作案，對國內金融業效益可期。

「芬恩特」得名於英文「Fin & Tech」，連結金融與科技創新發展。「&」是關鍵字，象徵「 樞紐」的角色，連結金融與科技的樞紐。「芬恩特」初期將以「 防禦型」的「基礎建設」為重點，探討議題「資訊安全」、「監理( 法遵)科技」、「智慧風控」等三大主軸。期望能透過專業培訓、 實作專案、座談交流、人才媒合與共同開發等， 協助金融機構擁有足夠的金融科技人才與技術。

中華電信是國內資通訊領導業者，擁有各方面人才， 也有電信學院培訓環境，可以協助從金融科技國內外法規、 風險控管、管理制度、到金融資安科技技術全面探討。 另根據近年來觀察與收集金融領域真實資安案例深度剖析， 歸納整理防護重點，提供資安攻防實作環境， 精心規劃逼近真實環境的攻防體驗活動與環境，從做中學， 對金融保險業預期有很大助益。

藉由雙方合作提供金融專業培訓、實作專案、座談交流與人才媒合， 有效提升金融業科技人才；透過各種科技的整合(資安/AI/大數 據/物聯網….)，促進台灣金融服務接軌新科技， 發展金融創新實驗，落實金融科技創新服