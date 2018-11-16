「櫃買市場業績發表會」本週三連秀

櫃買中心表示，今年第3季財報公告結果出爐，上櫃公司整體營收獲利均大幅成長表現亮眼，本季自10月底起推出一系列之主題式業績發表會，投資人參與熱烈反應良好，櫃買中心打鐵趁熱將於11月20、21及22日接續辦理三場主題為「智慧製造」、「農業科技」及「富櫃50（三）」之業績發表會，分別在櫃買中心11樓多媒體室及台北花園大酒店2樓國際廳舉辦，歡迎投資人踴躍參加。

櫃買中心說明，櫃買家族成員中有許多隱型冠軍亦積極將工廠設備從自動化提升為智慧化，並結合相關企業一起把工廠變聰明，持續朝產業供應鏈智慧化邁進。11月20日（週二）智慧製造為主題之業績發表會，與會的公司有全球汽車大廠之第一階零件供應商世德（2066），國內第一間真空設備零組件之洗淨再生處理廠商世禾科技（3551）以及PCB、光電產業設備供應商群翊（6664）。

「農業科技」是櫃買中心獨有的特色產業，目前掛牌「農業科技」產業有4家上櫃公司及6家興櫃公司，透過櫃買中心提供的多層次籌資平台，協助農業科技公司進入資本市場暨吸引優秀人才，進而提升產業競爭力。11月21日（週三）與會的公司有以乳酸菌水解胜肽技術獨步全球的生物水解蛋白製造商達邦（6578），獨創核酸檢測設備平台與相關檢測試劑的研發製造商瑞基（4171）以及國內客製化家畜禽飼料廠商茂生（1240）。

此外，「富櫃50指數」成分股為櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業，市值約1.04兆元，占全體上櫃公司的39%。11月22日（週四）邀請與會之上櫃公司有深耕車用電子導線架和基板產品之導線架大廠長華科（6548），無塵室與機電整合大廠聖暉(5536)及國內隱形眼鏡龍頭精華光學（1565）。

櫃買中心指出，本系列業績發表會主題多元豐富，場場參加情況都相當踴躍，獲得與會的投資人熱烈迴響。另外各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站查詢。