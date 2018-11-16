新北市107年度臺灣母語日觀摩會 暨本土語言聯合頒獎典禮

新北市政府教育局今(16)日在三重區集美國小舉辦 「107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」，表揚本 土語言績優學校32所、教學優良人員59人、績優教學支援工作人 員10人、原住民族教育有功團體1所與個人7人及本土語言親師生 創意繪本比賽的獲獎師生457人次。

教育局副局長黃靜怡表示，新北市積極辦理母語日體驗、 本土語言創意繪本及自編本土語言(閩客語)教學補充教材， 另結合數位科技媒體發展多元的學生自主學習管道， 如電子動畫影音教學及點讀筆等，希望透過今天的觀摩分享活動， 開拓各校推動母語日課程的視野， 讓學生對本土文化有更深層的認識。

活動由麗園國小、 泰山國中附設幼兒園及丹鳳國小學生帶來精彩的母語歌舞表演， 以母語音樂展現臺灣多元的音樂之美。 今年榮獲原住民族教育有功團體的樹林高中，以「 傳承文化及承擔責任」作為該校推動原住民教育之精神， 時常邀請多名原住民族作家、 音樂人及藝術家等進行文化講座和部落踏查之旅， 讓原住民學生保有與土地和部落的連結， 更於去年受邀參與106年夏季世界大學運動會開閉幕表演。

獲得績優教學支援工作人員的雙城國小徐紫威老師自98年至10 7年不間斷地指導學生參與全國語文競賽及客家藝文競賽屢獲佳績， 並參與客家歌謠有聲書的錄製，提供學生更多元的客語學習教材， 老師以「歡喜做，甘願受」持續耕耘客家語言文化教學。 獲得原住民族教育有功個人的鶯歌國小梁淑媛主任利用「 送書到部落」及推動家庭教育支持課程， 積極與鶯歌區南靖部落社區建立連結， 另指導學生受邀擔任法國OREZZA氣泡水大亞洲地區產品發表會 開幕演出，拓展學生國際觀；另一位樹林高中犁百･辛系･拉拉庫斯 老師則透過教授原住民傳統服飾製作， 讓學生學習每個服飾上的圖紋都蘊含著文化的深層意義， 當學生身穿他們一針一線縫製的服飾， 站在表演舞台上驕傲的喊出自己的名字， 總能使學生更認同自身價值。

此次本土語言創意繪本優良作品將集結成冊， 作為研發本土語言補充教材，未來將出版印刷， 讓更多學生與民眾欣賞本土語言之美。