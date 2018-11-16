新北市107年度臺灣母語日觀摩會 暨本土語言聯合頒獎典禮

新北市107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮-泰山附幼演出 (新北市政府教育局提供)
新北市107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮-黃副局長致詞 (新北市政府教育局提供)
新北市107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮-黃副局長與教師合影 (新北市政府教育局提供)
新北市107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮-學生作品觀摩 (新北市政府教育局提供)
新北市政府教育局今(16)日在三重區集美國小舉辦「107年度臺灣母語日觀摩會暨本土語言聯合頒獎典禮」，表揚本土語言績優學校32所、教學優良人員59人、績優教學支援工作人員10人、原住民族教育有功團體1所與個人7人及本土語言親師生創意繪本比賽的獲獎師生457人次。
教育局副局長黃靜怡表示，新北市積極辦理母語日體驗、本土語言創意繪本及自編本土語言(閩客語)教學補充教材，另結合數位科技媒體發展多元的學生自主學習管道，如電子動畫影音教學及點讀筆等，希望透過今天的觀摩分享活動，開拓各校推動母語日課程的視野，讓學生對本土文化有更深層的認識。
活動由麗園國小、泰山國中附設幼兒園及丹鳳國小學生帶來精彩的母語歌舞表演，以母語音樂展現臺灣多元的音樂之美。今年榮獲原住民族教育有功團體的樹林高中，以「傳承文化及承擔責任」作為該校推動原住民教育之精神，時常邀請多名原住民族作家、音樂人及藝術家等進行文化講座和部落踏查之旅，讓原住民學生保有與土地和部落的連結，更於去年受邀參與106年夏季世界大學運動會開閉幕表演。
獲得績優教學支援工作人員的雙城國小徐紫威老師自98年至107年不間斷地指導學生參與全國語文競賽及客家藝文競賽屢獲佳績，並參與客家歌謠有聲書的錄製，提供學生更多元的客語學習教材，老師以「歡喜做，甘願受」持續耕耘客家語言文化教學。獲得原住民族教育有功個人的鶯歌國小梁淑媛主任利用「送書到部落」及推動家庭教育支持課程，積極與鶯歌區南靖部落社區建立連結，另指導學生受邀擔任法國OREZZA氣泡水大亞洲地區產品發表會開幕演出，拓展學生國際觀；另一位樹林高中犁百･辛系･拉拉庫斯老師則透過教授原住民傳統服飾製作，讓學生學習每個服飾上的圖紋都蘊含著文化的深層意義，當學生身穿他們一針一線縫製的服飾，站在表演舞台上驕傲的喊出自己的名字，總能使學生更認同自身價值。
此次本土語言創意繪本優良作品將集結成冊，作為研發本土語言補充教材，未來將出版印刷，讓更多學生與民眾欣賞本土語言之美。