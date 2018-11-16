 高雄長庚VS衛福部臺東醫院 遠距醫療門診啟用簽約

「隔空看診」不再是口號， 為了讓偏鄉民眾不用舟車勞頓即能獲得更精準和專科性的醫療服務， 在衛福部的大力支持和推動下， 高雄長庚醫院與衛福部臺東醫院攜手開辦「遠距醫療門診」業務， 於今(16)日上舉辦「遠距醫療門診啟用暨簽約儀式」， 在台東醫院成功分院與高雄長庚紀念醫院以現場連線方式進行看診和 簽約。未來預計造福臺東縣成功鎮、 長濱鄉及東河鄉等約3萬名人口。

臺東醫院現場邀請陳建仁副總統、衛福部陳時中部長蒞臨， 高雄長庚醫院現場邀請高雄市衛生局黃志中局長[r1] 、 健保署高屏業務組林立人組長與長庚決策委員會程文俊主委擔任見證 貴賓， 由高雄長庚王植熙院長和臺東醫院羅賢益院長簽署南跨218公里「 遠距醫療門診」啟用合作合約。

長期以來臺東醫院因偏鄉醫師人力不足困擾而苦無對策， 成功地區位與處偏僻之長濱鄉相鄰，受限交通，民眾就診路途遙遠， 透過轉診他院易錯失治療黃金期； 衛生福利部積極改善山地離島與偏遠地區之醫療資源不足問題，朝「 整合都會區醫療資源專科醫師人力以縮短城鄉醫療差距」， 107年5月11日發布「通訊診療治療辦法」， 放寬遠距醫療之照護對象與模式。因此，臺東醫院成功分院建置「 遠距醫療門診」，並與高雄長庚紀念醫院合作， 讓高雄長庚專科醫師藉由遠距醫療門診系統， 與成功分院在地醫師共同診療病人。

初期以眼科、耳鼻喉科與皮膚科為主，中期擴增配備再增加「 肝膽腸胃科」與「心臟內科」診療服務，後期則依執行成效， 增設各醫療專科；「遠距醫療門診」 建立專科醫師資源共享並提供第二意見， 讓偏僻地區也獲得醫學中心之診療資源，以提升在地醫療服務品質， 實現在地就醫、在地治療，病人不動之醫療服務。

「遠距醫療門診」使用InTouch遠端親臨醫療系統( 獲美國FDA及我國衛福部認可CLASS II第二等級醫療器材醫療認證；用於解釋病患資料、 可分析由醫療器材產生的資料協助病患的診斷或治療； 影像精確度高，24小時待命，可隨時啟動遠距醫療服務)， 記者會安排2個現場，第一個現場是臺東醫院成功分院， 第二個現場是高雄長庚紀念醫院， 高雄長庚現場將由耳鼻喉科林新景主任、 皮膚科李志宏主任和眼科陳怡豪醫師以InTouch系統結合高端 科技，外接數位五官鏡、 眼科檢查鏡等精密配備為臺東醫院現場病人診療， 讓大家共同見證台灣優先啟用的「遠距醫療門診」， 讓偏遠地區民眾接受醫學中心診療的最迅速、 最優質的貼心醫療服務。