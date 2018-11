美國會友台參議員布朗　考慮角逐白宮大位

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)11月6日在美國期中選舉順利連任的俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown),是挺台立場鮮明的民主黨戰將,多家外媒報導,在各方勸進之下,布朗日前鬆口表示,正在認真考慮競選下一屆美國總統。

綜合媒體報導,布朗曾主張美國應放棄一個中國政策,他也是「國會台灣連線」的創始共同主席之一。去(2017)年5月,他與共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)等人,提出參議院版本的台灣旅行法草案,同時也關注台灣無法參與世界衛生大會(WHA)的問題,曾致函時任衛生部長普萊斯(Tom Price)表達關切。

《紐約時報》15日報導,2016年總統大選,川普以8個百分點的差距,贏得俄亥俄州。本(11)月6日投票的美國期中選舉,俄亥俄州民主黨選將紛紛落選,只有布朗以6個百分點的差距,擊敗共和黨對手,贏得三連任。

布朗在發表勝選感言時,提及自己的勝選過程有如「2020年美國藍圖」(blueprint for America for 2020),讓選民相當振奮。部分民主黨人認為,和美國前副總統拜登( Joseph R. Biden)或現任維蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders) 相較之下,66歲相對年輕的布朗,不啻是2020年民主黨搞定俄亥俄州和其他中西部搖擺州更合適的人選。

時代(TIME)網站報導指出,布朗12日透露,太多人主動向他與妻子康妮舒茲(Connie Schultz)喊話,希望他2020年一定要參選總統,布朗鬆口說,「我們正在考慮。」

舒茲12日也在個人臉書分享曾獲普立茲獎的記者妻子康妮所PO的一篇文章,也就是俄亥俄州哥倫布郵訊報(Columbus Dispatch)關於布朗考慮參選總統的報導,康妮同時留言說:「由於太多人勸進,所以我們正在考慮這件事。歡迎大家分享看法」。

We are considering this because so many are urging us to. Your thoughts are welcome.