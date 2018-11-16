美國會友台參議員布朗　考慮角逐白宮大位

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）11月6日在美國期中選舉順利連任的俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown），是挺台立場鮮明的民主黨戰將，多家外媒報導，在各方勸進之下，布朗日前鬆口表示，正在認真考慮競選下一屆美國總統。

綜合媒體報導，布朗曾主張美國應放棄一個中國政策，他也是「國會台灣連線」的創始共同主席之一。去(2017)年5月，他與共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）等人，提出參議院版本的台灣旅行法草案，同時也關注台灣無法參與世界衛生大會（WHA）的問題，曾致函時任衛生部長普萊斯（Tom Price）表達關切。

《紐約時報》15日報導，2016年總統大選，川普以8個百分點的差距，贏得俄亥俄州。本(11)月6日投票的美國期中選舉，俄亥俄州民主黨選將紛紛落選，只有布朗以6個百分點的差距，擊敗共和黨對手，贏得三連任。

布朗在發表勝選感言時，提及自己的勝選過程有如「2020年美國藍圖」(blueprint for America for 2020)，讓選民相當振奮。部分民主黨人認為，和美國前副總統拜登( Joseph R. Biden)或現任維蒙特州參議員桑德斯(Bernie Sanders) 相較之下，66歲相對年輕的布朗，不啻是2020年民主黨搞定俄亥俄州和其他中西部搖擺州更合適的人選。

時代（TIME)網站報導指出，布朗12日透露，太多人主動向他與妻子康妮舒茲（Connie Schultz）喊話，希望他2020年一定要參選總統，布朗鬆口說，「我們正在考慮。」

舒茲12日也在個人臉書分享曾獲普立茲獎的記者妻子康妮所PO的一篇文章，也就是俄亥俄州哥倫布郵訊報（Columbus Dispatch）關於布朗考慮參選總統的報導，康妮同時留言說：「由於太多人勸進，所以我們正在考慮這件事。歡迎大家分享看法」。