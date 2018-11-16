3款兒童雨鞋塑化劑超標逾370倍 日本大牌在列

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）經濟部標準檢驗局公布市售兒童雨鞋抽驗結果， 15款雨鞋商品中，有3件塑化劑含量超標，兩款日本知名品牌甚至超標逾370倍。標檢局警告，嬰幼兒長期過量接觸會干擾內分泌系統，也會影響體內荷爾蒙。

標檢局於2018年上半年間於鞋店、雨衣行、百貨商行等實體販售通路及網路販售平台，隨機購買15件兒童雨鞋進行檢測，檢測結果「品質項目」之「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量(DEP、DMP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP)」計3件超過國家標準0.1%規定。，「中文標示」經初步查核計有6件不符合「鞋類商品標示基準」規定。

塑化劑超標商品為：中國製「桃源」牌的518兒童雨鞋，塑化劑總量為50.40%，是標準值的504倍；日本品牌「Stample雨鞋-海軍藍」，塑化劑總量為37.86%，是標準值的378倍；日本品牌「Goocha」的兒童雨鞋，塑化劑總量為37.52%，超過標準值375倍。

抽驗市售15健兒童雨鞋，其中3件塑化劑含量超標。（標檢局提供）

標檢局說，「品質項目」不符合之3項商品，已通知廠商下架、回收，若在期限內沒有改正，將處新臺幣6萬元以上、150萬元以下罰鍰。

標準檢驗局強調，「鄰苯二甲酸酯類」是塑膠工業中最為常見的塑化劑，能維持塑膠良好的延展性與穩定性，但其為環境荷爾蒙的一種，可能會干擾兒童原有內分泌系統的平衡及功能，使男性雌性化及增加女性罹患乳癌機率。

標準檢驗局提醒消費者選購兒童雨鞋時，要注意是否貼附詳細的中文標示，不要購買具有刺鼻味之兒童雨鞋；穿著雨鞋時記得穿襪子，除了可避免皮膚直接與塑膠材質接觸，減少摩擦所引起的水泡或傷口之外，亦可防止因為天氣悶熱，讓汗水直接積在雨鞋裡，致使雨鞋內滋生黴菌，引發皮膚過敏。