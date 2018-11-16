越南人為何戴綠帽？  十三行博物館特展看見越南豐富文化內涵

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市立十三行博物館現正展出「越來越美好－越南文化特展」，其中展示越南男性常戴的綠色硬殼帽以及越南斗笠、國服奧黛等，現場並提供免費穿戴，歡迎民眾前往體驗獨特的異國文化。

其實越南的綠色帽飾「mu coi」受到當地年長男性們喜愛，綠帽子是戰爭時期士兵用來隱蔽保護的工具，當時的精神沿襲下來，成為永恆的愛國與光榮標誌，也象徵保家衛國以及紀念致敬之意。

而身穿奥黛、頭戴斗笠這樣的婦女形象也成為了大眾對於越南的印象之一。

具有古典風情的長襖奧黛「Ao dai」被稱做為越南國服，採上衣下褲設計，上衣剪裁合身，下擺側邊開岔，下桌寬版喇叭長褲，凹凸有致的剪裁，盡顯女性風采，相當受到越南女性的歡迎，在婚嫁、節慶等正式場合中，都能見到越南女性穿著奧黛。

「越來越美好－越南文化特展」即日起至2019年1月13日於十三行二樓長廊展出，從食衣住行等各種生活面向，呈現越南豐富的文化內涵，除展出曾為美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）設計越南奧黛的服裝設計師黎仕煌的精采作品，現場也有越南傳統服飾供民眾免費穿戴體驗。

此外，台北市立十三行博物館於12月1日將辦理2場限定活動「越南斗笠彩繪」，每場20名，每人酌收材料費60元，即日起受理電話報名，額滿為止，民眾可從觀展、互動體驗到親手製作成品，進入多彩多姿的越南文化風情。