美副總統彭斯對ASEAN領袖表示：南海不屬於任何國家

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）美國副總統彭斯（Mike Pence）今(16)日在新加坡對東南亞國協（ASEAN）領袖們表示，南海不屬於任何國家，而美國會繼續在國際法允許的區域航行及飛行。

路透報導，此番言論勢必激怒中國。中國聲稱擁有具戰略意義的南海海域主權。

美國先前在具有主權爭議的南海水域進行過一連串宣稱是「航行自由」(freedom of navigation)的任務，激怒北京，北京表示這類舉動威脅中方主權。

彭斯今(16)日指出：「南海不屬於任何一個國家，而大家可以確定的是，美國會繼續在國際法允許且符合我們國家利益的地方航行與飛行。」

The South China Sea doesn’t belong to any one nation, and you can be sure: The United States will continue to sail and fly wherever international law allows and our national interests demand.

除了中國之外，台灣、汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等國家，都宣稱在南海擁有主權。南海每年海上貿易額約3兆美元。

彭斯昨(15)日在東南亞國協（ASEAN）峰會開幕致詞時表示，印太地區容不下「帝國和侵略行為」(empire and aggression)。這可能會被外界解讀為暗指中國崛起。

彭斯在10月份發表的重大演說中，指責中國試圖「惡意中傷」(malign)美國總統川普，他也痛批中國在南海進行魯莽的軍事行動。由此可以看出美國對北京立場轉趨強硬。