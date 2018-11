美副總統彭斯對ASEAN領袖表示：南海不屬於任何國家

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國副總統彭斯(Mike Pence)今(16)日在新加坡對東南亞國協(ASEAN)領袖們表示,南海不屬於任何國家,而美國會繼續在國際法允許的區域航行及飛行。

路透報導,此番言論勢必激怒中國。中國聲稱擁有具戰略意義的南海海域主權。

美國先前在具有主權爭議的南海水域進行過一連串宣稱是「航行自由」(freedom of navigation)的任務,激怒北京,北京表示這類舉動威脅中方主權。

彭斯今(16)日指出:「南海不屬於任何一個國家,而大家可以確定的是,美國會繼續在國際法允許且符合我們國家利益的地方航行與飛行。」

The South China Sea doesn’t belong to any one nation, and you can be sure: The United States will continue to sail and fly wherever international law allows and our national interests demand.