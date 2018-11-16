早產兒也能「照書養」 國健署推出e化照護寶典

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）護理師小花因體質關係，孩子僅在腹中待了29週即出世，剛開始得靠呼吸器維生，還因為黴菌感染，接受了一個多月的藥物治療，面對僅兩杯手搖飲重的早產寶寶，身為新生兒加護病房護理師的小花頓時也忙盲茫！

為了幫助早產兒及其家庭度過這段艱難的成長歷程，國健署宣布推出「早產兒居家照顧手冊」電子版，涵蓋一般生活照護、健康照護及特殊照護，盼減輕早產兒父母的照護上負擔。

醬醬出生時於保溫箱內戴著呼吸器與胃管的照片。（資料為媽媽小花提供）

早產兒基金會董事彭純芝醫師也說明，凡是懷孕不滿35周的寶寶都屬早產兒，約有2至3成重度發展遲緩，在早產兒成長過程中，呼吸道發育不全、胃食道逆流等，都是常見問題，透過長期追蹤觀察，「早期發現、早期治療」，仍是守護小腳丫健康成長的不二法門。

彭純芝醫師表示，因此書中也針對寶寶的呼吸問題與腸胃道問題特別提出說明，除了日常照護與預防感染之外，預防針有哪些？時程如何安排？都有詳細介紹。

此外，擔心寶寶成長追不上同齡足月兒，更是許多早產兒父母共同面對的不安全感。對此，新生兒科醫學會理事長許瓊心醫師說明，矯正年齡是從寶寶原本的預產期開始算的年齡，是追蹤其成長發育的重要根據，建議家長可參考書中的寶寶成長曲線圖，不必一味與其他足月兒比較，以避免不必要的焦慮。

早產兒居家照顧手冊。（國健署提供）