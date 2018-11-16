我們都是異鄉人   苗栗移工微電影讓人感動落淚

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）記錄苗栗外籍移工故事微電影「我們都是異鄉人」，11月15日上午在苗栗城市規劃館舉辦首映記者會，片中敘述來自越南、印尼、菲律賓等地的移工到苗栗工作及生活的情形，其中4位主角受邀出席，他們都表示台灣環境好、人民友善，平常也會跟家人分享在台灣旅遊的照片、影片，讓家人了解自己在這裡的生活情形。

影片內容主要圍繞來自印尼的巴古斯、西蒂，以及來自越南的阮名尊、阮氏酸夫妻，還有來自菲律賓的羅妲、蘿森，其中西蒂照顧苗栗三灣曾老先生長達10年，全家人都把她當成家人看待，對於受雇年限期滿將回國的西蒂感到相當不捨。

阮氏夫妻到台灣工作也將近11年，他們在台灣認識、相戀然後結為連理，在生下孩子後又回到台灣工作，希望能給下一代更好的生活。

羅妲和蘿森是同在一家工廠工作的年輕女孩，她們才來台灣4年，覺得台灣治安良好，人也相當友善，公司對移工照顧有加，很喜歡台灣的手搖杯飲料跟鹽酥雞，希望未來回到菲律賓也可以開一家餐飲店，販售台灣小吃。

苗栗縣長徐耀昌在影片中表示，苗栗縣內目前大概有2萬名外籍移工，他們為了讓家人有更好的生活，遠渡重洋到台灣工作，同時也為台灣經濟發展做出貢獻，呼籲大家對於不同的語言、生活習慣、宗教及飲食都要互相包容尊重，同時感謝這些辛苦來台追夢，默默努力奉獻的移工朋友們。