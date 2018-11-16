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張忠謀赴APEC發聲　傳將與美副總統彭斯會面

張忠謀今(16)日出發前表示：會將最好一面拿出去，並努力爭取我們應有的利益

By 宇妍,台灣英文新聞
2018/11/16 15:18

APEC領袖代表張忠謀（前右）與妻子張淑芬（前左）16日搭機啟程，並揮手向送機代表與媒體致意。中央社

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）亞太經濟合作會議(APEC)年會暨領袖峰會登場，我國領袖代表張忠謀今(16)日表示，APEC是很重要的會議，「我們一定要把最好的一面拿出去，並且努力爭取我們應該有的利益」。

亞太經濟合作會議（APEC）年會暨領袖峰會12日至18日在巴布亞紐幾內亞舉行，張忠謀與夫人張淑芬今上午8時10分搭乘專機前往。

綜合《自由》與中央社報導，張忠謀在桃園國際機場發表談話時表示，APEC是很重要的會議，是台灣很少能與幾個國家領袖面對面的機會。台灣的角色相當重要，不論在經濟、創新上都是APEC非常重要的一員，「我們一定要把最好的一面拿出去，並且努力爭取我們應該有的利益」。

張忠謀表示，他會盡力做他所能做的，另一方面也會在APEC會議中發言，在會外也會與別的國家領袖代表自然互動。

報導，台美雙方已敲定領袖代表張忠謀與美國副總統彭斯（Mike Pence）的雙邊會談，這將是台美APEC領袖會談的最高層級。外交部對此僅表示積極安排中，沒有可說明事項。

今年APEC主題是「掌握包容性機會，擁抱數位未來」；蔡總統宣布領袖代表人選時曾表示，張忠謀在國際產業界的地位，是代表國家參加APEC的不二人選，蔡總統行前也要張忠謀以「總統的心情」與會。張忠謀今天出發前也說，「我會do my best」。

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