教育部免費華語線上課程開課  助海內外學生學習

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為了讓更多有興趣學習中文、認識臺灣的外籍人士對台灣更加了解，教育部委託台大製作第二門具「中級程度中文教學」與「文化導覽」的MOOCs數位課程－「是誰在說話-可愛的臺灣」，將於11月28日於全球最大MOOCs 國際學習平臺 Coursera正式開課，免費提供給海內外學習者及華語教學教師作為學習與教學的資源與素材。

第一門適合零起點的「零到一學中文」課程已於8月31日正式開課，目前有超過2,000名外籍學習者進行線上學習。本次第二門課程時間一共四週，每週學習時數約1-1.5小時，適用對象為中級程度的中文學習者，課程內容藉由具臺灣觀光代表性的九份、鹿港、臺南與蘭嶼四地作為課程特色，藉著將當地的景觀與文化及特殊物產以擬人化的方式，講述該地的文化特色，從中學習中級程度的生字和語法。

另外，本課程也導入遊戲化設計，結合「PaGamO」遊戲平台，將遊戲化元素導入中文學習當中，提高學習動機與趣味性，並培養出自主學習的企圖心。

教育部表示，本線上課程將於11月18日起開放註冊，11月28日正式開課，學習者只需要簡單以e-mail註冊或使用Facebook帳號連結即可免費聽課。本課程以四週為一期重播，學習者無論何時何地隨時可加入學習，歡迎有興趣的朋友或鼓勵外籍朋友踴躍註冊。