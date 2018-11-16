〈時評〉被公投案追著跑的中選會

11月24日縣市長大選投票日，有10個公投案併到同日投票。主辦這次選舉投票作業的中選會焦頭爛額，可謂被公投案追著跑。老實講，會出現這樣的結果，其實是中選會自找麻煩、不敢擔當、自取其辱的結果。

首先，在開始「東奧正名」公投案發動時，我們就幾次寫文章要求中選會依照公投法第九條的規定，在人民送出公投提案書後，立即建置官方的連署網站，方便人民公投案的連署作業。然而中選會在已有法律規定，卻故意不作為，以為這樣就可以使得公投案不能成立。沒有想到不只「東奧正名」公投案過了連署名額，甚至國民黨各系統動員的三個公投案，包括反對核食、反對深澳電廠、反對燃煤空汚的公投案，以及同志及反同、即贊同同性戀及反對同性戀的五個公投案都過了關。最後，最有爭議的是所謂「以核養綠」的公投。這個公投案其實在中選會收件後，並沒有達到成案的標準。然而，卻因行政法院的裁決，讓中選會接受此案的補件。

這已經是非常離譜的事情，更糟糕的是這個案子有許多連署人其實是明顯的作弊，因為連死人都跑出來連署了，這當然是包括國民黨為主的這些提案連署抄用以前提案時的名單。而這四年來、或八年來，有幾位原先連署者已經往生，因此出現多案都有往生者聯署的狀況，同樣也出現在各個公投案。中選會原掦言要對領銜人提告。其實如果中選會開始時就依法建置連署網站，這種事情根本就不會發生。因為上網連署時，有效的身分證號碼才能使連署上傳去，這樣也不會有一人多簽或者死人連署的事情。因此出現這些爭議，其實是中選會官員不作為的結果。基本上這是一種瀆職的行為，中選會主委應該負起責任來，至少向社會道歉。

接下來兩個離譜的事情都是受到高等行政法院裁決結果。一個是實際上在主張要擴建核電廠的人，所推的事實上是掛羊頭賣狗肉的「以核養綠」公投。雖然第一次送件不足，在高等行政法院判定中選會應該收受所謂補件的狀況之下成立了。接下來的爭議是行政院答辯書出現在中選會的公報上面。而提案的愛家盟提告，高等行政法院認為這也是違法的行為，但是中選會已經印了而且揚言要提出抗告。

我們同意正反雙方的意見都應該出現在公報上，例如說以核養綠公投的領銜人主張台灣應該要先建20座核電機組。這種主張本來就應該要出現在公投案上，而包括行政院在内的反方的主張也應該出現。事實上以前的6次公投案，也都印有正反雙方的意見，所以高等行政法院這兩次的裁決，道理何在？我們這些小老百姓實在是看不懂。

但是中選會沒依法行政，沒有依公投法第九條建置連署系統，才造成這麼大的紛爭，甚至還要雇用臨時人員來做確認名單的工作，這都造成了很大的浪費。中選會主委即使不用下台，也應該道歉，而往後的公投案，更應該要依法行事。本人準備在不久之後也提出公投案，希望中選會能夠秉公處理。

掌管數位科技相關的政委、唐鳳政委，在本週也發表了一個意見，因網路安全的議題，所以沒有做電子連署。今天我們要求的並不是電子投票，而只是電子連署。在十多年前第一次政黨輪替，蘇嘉全擔任內政部長時，我們核四公投促進會就曾經去拜訪過蘇嘉全部長，那時蘇嘉全部長也同意在公投法的施行細則裡面，加上電子連署的條文。可惜後來内閣改組李逸洋接任内政部長，他認為「公投案太容易成立不好」，因而將蘇嘉全部長的承諾全部推翻掉。如今，電子連署已經入法，中選會怎麼可以用沒有辦法保證網路安全來當藉口阻擋電子連署，阻擋在公投法之下依法由中選會建置電子連署的網站呢？