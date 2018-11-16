  1. 首頁
  2. 環境生態

新突破！南非大學研發用人類尿液製造Bio-Bricks

傳統磚需經過攝氏1400度的烘烤才能塑型，而烘烤的過程中還會產生大量二氧化碳，Bio-Bricks更環保。

By 林靜怡,台灣英文新聞－編輯
2018/11/16 14:19
照片來源：pixabay

照片來源：pixabay

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）未來用人的尿液就可以製造磚頭來蓋房子，你相信嗎？南非開普敦大學(University of Cape Town)教授Dyllon Randall率領二位研究生投入「Bio-bricks」(生物磚)的研究，日前已發表研究成果。

綜合外媒報導，全球首創的「Bio-bricks」是如何發明出來的呢？研究團隊透過蒐集男廁的尿液，再將這些尿液和沙子裡培養的尿素酶（urease）反應生成和水泥相似的化合物。這項新產物只需在室溫下塑型與風乾。

參與研究的學生表示，雖然過程很奇怪，但簡單來說，他們只是在室溫下生長磚塊。

Bio-bricks的生產製造過程有別於傳統磚之處，就在傳統磚需經過攝氏1400度的烘烤才能塑型，而烘烤的過程中還會產生大量二氧化碳。

對於許多人質疑使用尿液作成的磚頭會不會有味道，Randall教授表示，這些味道會隨著風乾而消散。至於磚頭是否夠堅固，研究生說，Bio-bricks製造至今都顯示，它們和市面上所見的磚塊一樣堅固。

開普敦大學表示，在美國已經有利用尿素生長磚頭概念的研究，但是Randall教授所指導的生物磚研究，是首次使用人類的尿液進行研發，不僅可以廢物回收，還可以循環使用。
Bio-bricks
南非

相關新聞

南非明年5月將舉行國會大選
南非明年5月將舉行國會大選
2018/11/09 11:55
大突破！南非保育中心首度　迎接「試管幼獅」誕生
大突破！南非保育中心首度　迎接「試管幼獅」誕生
2018/10/01 14:53
南非政府「假釋」盜獵者　國際動保組織群情激憤
南非政府「假釋」盜獵者　國際動保組織群情激憤
2018/09/19 16:52
聯合國：去年有高達百萬兒童死亡　其實這些資源就可以救他們
聯合國：去年有高達百萬兒童死亡　其實這些資源就可以救他們
2018/09/19 10:11
南非布隆伯斯洞窟　發現疑似壁畫的碎石
南非布隆伯斯洞窟　發現疑似壁畫的碎石
2018/09/14 17:11