善用EQ6方法：關心下屬個人幸福 帶出優質好團隊

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導） 情商專家Jen Shirkani將EQ(情商技能)描述為能夠識別他人情緒，並做出適當回應的能力； 善用EQ可以有效地幫助他人自我管理並提升下屬表現。

除此之外，搜尋巨頭Google一向以「資料導向決策」聞名，不過在經過內部對上萬名主管調查後，他們發現所謂優秀的管理人不只在於他們的專業技能，而在於其與他人連結的能力，後來人資部更歸納出Google高效經理人的八種習慣：他們指導團隊如一位好教練、授權而不做微觀管理、關心員工福祉與發展、結果導向、善於溝通與傾聽、給予下屬職涯指導、對團隊策略與遠景目標非常清楚，當然，少不了的是專業技能，才有能力提供好的建議。

從這些習慣可以看的出來，現代管理講究與團隊成員建立正向關係，商業新聞媒體《Business Insider》就這項Google的研究整理出六大要點，幫助你成為團隊眼中好的經理人。

1. 問團隊你可以幫什麼，而非自以為是認為「你知道他們要什麼」

自以為是的幫助他人和「關心」，可能會冒犯他人，或是非常無禮。

因此，當你要關心他人時，應以「對方為本」試探式的詢問：「我可以怎麼幫你？」讓對方主動地告訴你他的需要，以避免做出任何先入為主的判斷。當然，也不忘要提醒自己應客觀聆聽，不戴有色眼鏡。



2. 拒絕權威管理，而是如「教練」般給予生涯指導

高階經理人除了重視專業，也關心員工福祉與發展。

而關心則是需要透過彼此之間的溝通與傾聽，因此當上司不再權威式管理，更像教練透過「換位思考」給予生涯指導時，下屬也更願意敞開心胸聆聽你的建議。



3. 鼓勵團隊合作而非競爭

富有同情心的上司了解團隊合作是提振下屬士氣的重要方法。

因此，一個好的上司期待也歡迎一個活躍的團隊，並且確保團對中的每個人都有機會表現。



4. 更認識你的團隊

如果你花更多的時間關心你的下屬，除了可以展現你對他們生活的關心以及在乎，也讓你有辦法針對下屬個性、習慣「因材施教」使共事順利有效率。



5. 用以身作則轉化職場環境

身為一個領導者，你必須要有「影響團隊」的能力，而你需要的只是透過以身作則來改變團隊的態度。

例如，當你對下屬釋出善意時，整個團隊便有機會從處處競爭到包容合作。



6. 設立界線，避免成為情緒海綿

讓下屬可以放心地來找你談心非常重要，但也要讓他們知道不是任何事都能請求你的幫助。

同情心與縱容有著微妙的界限，因此你要設立界限，才不會慣養出無法對自己負責的下屬。