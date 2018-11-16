興能高科技股票轉上市案  15日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的興能高科技股份有限公司（股票代碼：6558；以下簡稱：興能高）15日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股16.36元，並於15日起開始競價拍賣到11月19日結束，於11月21日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.10倍(18元)為承銷價格的上限。至107年11月14日止，興能高在興櫃市場的股票成交均價為26.46元。
富邦證券資深副總經理吳春敏表示，興能高此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有6,936千股，公開申購計有1,733千股，競拍底價每股訂為16.36元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.10倍為承銷價格上限，並於11月23日開始公開申購。
興能高成立於1997年，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等。興能高係國內少數掌握電池芯材料配方及製造能力的公司，也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、小型電池的利基型市場的廠商。受惠於近年來無線耳機風潮，國際品牌大廠紛紛推出藍芽耳機與穿戴裝置的創新產品，帶動全球藍芽耳機銷售持續成長。此外，興能高為因應產業發展趨勢及客戶對設計與使用條件的特殊需求，不斷開發各種特殊造型與功能型的鋰電池，並逐步應用於醫療器件及手機與平板電腦周邊應用產品等，並透過彈性且客製化的生產能力，提供優質的產品給客戶。興能高近年來營收持續成長，產能已逐漸不敷使用，為此興能高於今年3月通過擴廠計畫，且預計明年新廠產能將開出。展望未來電子產品朝輕、薄、短、小，而且更個人化、個性化的發展趨勢，可預期客製化且小型化的電池需求將持續增加，將為興能高增添營運成長動能，並貢獻股東權益。
興能高最近三年度合併營收分別為10.28億元、13.40億元及15.16億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢，展望2018年度(今年)，截至2018年前三季合併營收達12.27億元較2017年同期11.43億元成長7.3%，最近年度及2018年前三季稅後淨利分別為159,032仟元及113,814仟元，每股稅後盈餘(EPS)為2.13元及1.52元。今年10月單月營收達1.8億元，創歷史新高，在產業發展前景看好下，興能高未來應能持續維持穩定之營運與獲利表現。