興能高科技股票轉上市案  15日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的興能高科技股份有限公司（股票代碼：6558； 以下簡稱：興能高）15日起受理競價拍賣作業， 承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定為每股16. 36元，並於15日起開始競價拍賣到11月19日結束，於11月 21日為開標日，並依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1. 10倍(18元)為承銷價格的上限。至107年11月14日止， 興能高在興櫃市場的股票成交均價為26.46元。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 興能高此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有6,936 千股，公開申購計有1,733千股，競拍底價每股訂為16.36 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購， 而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格， 以競拍底價1.10倍為承銷價格上限，並於11月23日開始公開 申購。

興能高成立於1997年，主要從事鋰高分子電池的研發、 製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、 攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等。 興能高係國內少數掌握電池芯材料配方及製造能力的公司， 也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、 小型電池的利基型市場的廠商。受惠於近年來無線耳機風潮， 國際品牌大廠紛紛推出藍芽耳機與穿戴裝置的創新產品， 帶動全球藍芽耳機銷售持續成長。此外， 興能高為因應產業發展趨勢及客戶對設計與使用條件的特殊需求， 不斷開發各種特殊造型與功能型的鋰電池， 並逐步應用於醫療器件及手機與平板電腦周邊應用產品等， 並透過彈性且客製化的生產能力，提供優質的產品給客戶。 興能高近年來營收持續成長，產能已逐漸不敷使用， 為此興能高於今年3月通過擴廠計畫，且預計明年新廠產能將開出。 展望未來電子產品朝輕、薄、短、小，而且更個人化、 個性化的發展趨勢，可預期客製化且小型化的電池需求將持續增加， 將為興能高增添營運成長動能，並貢獻股東權益。

興能高最近三年度合併營收分別為10.28億元、13.40億元 及15.16億元，近年公司營運表現呈穩定成長趨勢，展望201 8年度(今年)，截至2018年前三季合併營收達12.27億元 較2017年同期11.43億元成長7.3%，最近年度及201 8年前三季稅後淨利分別為159,032仟元及113,814仟 元，每股稅後盈餘(EPS)為2.13元及1.52元。今年10 月單月營收達1.8億元，創歷史新高，在產業發展前景看好下， 興能高未來應能持續維持穩定之營運與獲利表現。