全體上市公司107年累積至第三季營收成長9.11%、獲利成長13.98%

臺灣證券交易所表示，本國上市公司（不包括金融控股公司14家及悠克1家未申報）及第一上市公司107年第三季財務報告分別計833家及70家，已於107年11月14日完成公告申報。經統計前開全體上市公司107年累積至第三季營業收入22兆133億元，較106年前三季成長1兆8,385億元，增幅9.11%；107年累積至第三季稅前淨利1兆7,942億元，較106年前三季成長2,201億元，增幅13.98%。

本國上市公司107年累積至第三季營業收入21兆4,606億元，較106年前三季成長1兆8,087億元，增幅9.2%；107年累積至第三季稅前淨利1兆7,456億元，較106年前三季成長2,212億元，增幅14.51%。獲利成長產業主要為電子零組件業、塑膠工業及半導體業。經瞭解電子零組件業獲利成長，主係終端應用客戶需求強勁，且高階及中階產能陸續開出；塑膠工業因油價走高，帶動產品價格上揚而推升獲利；半導體業則因市場需求增溫、高階產品占比提升及記憶體產品價格維持高檔致獲利表現佳。

第一上市公司107年累積至第三季營業收入5,527億元，較106年前三季成長298億元，增幅5.7%；107年累積至第三季稅前淨利486億元，較106年前三季減少11億元，減幅2.21%。

臺灣證券交易所提醒投資人，股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告資訊可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查閱，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較E點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「投資專區」中之「財務重點專區」，係將公開資訊觀測站所揭露資訊依9項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司之財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。