中華電信引領跨國物聯網佈局 攜手Tata通訊協助客戶開拓全球商機  

為促進國內外的行動物聯網產業發展，中華電信於今(15) 日攜手數位基礎設施提供商Tata通訊舉辦「 跨國物聯網佈局與應用」研討會， 並邀請國內對於跨國物聯網有需求的企業客戶共同探討國內外物聯網 產業發展現況，致力為國內產業提供穩定、 安全及符合成本效益的跨國物聯網服務。

透過本次研討會， 將讓更多消費性電子與工業物聯網設備企業客戶了解， 台灣企業可藉由中華電信與Tata通訊於跨國物聯網平台的共同合 作，提供全球600多家行動物聯網運營商的服務， 讓企業在快速變化的技術環境下，不斷擴展物聯網的應用， 將物聯網商機從國內延伸至全球。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「 全球跨國物聯網市場需求日益增加， 中華電信為滿足企業客戶對於跨國物聯網的需求， 除積極參與全球行動物聯網聯盟組織， 並拓展更多更完整的跨國行動物聯網服務。 目前有很多企業其產品以外銷為主，如汽車、醫療器材、 筆記型電腦、穿戴裝置等，隨著智慧型應用需求增加， 這些產品或終端也開始崁入具有連網功能之通訊模組與能力。 透過跨國物聯網服務， 企業可即時或定期蒐集產品連網情境及數據分析， 更可提供滿足消費者相關加值應用服務， 可預見未來跨境或跨國物聯網需求一定會大幅成長。」

Tata 通訊亞太地區負責人Andrew Yeong表示：「各行各業的組織，特別是製造商， 需要能夠以安全的方式收集、移動和管理跨越國界的物聯網數據。 有鑑於全球性的物聯網應用往往受到限制， 包含當地行動網路的地理限制和漫遊的高成本，Tata 通訊很高興能與中華電信合作， 幫助台灣OEM設備製造商或其他企業客戶充分利用物聯網帶來的新 契機，以創新的營運模式增加海外市場的競爭力。」

中華電信藉由此次與Tata通訊合作舉辦跨國物聯網佈局與應用研 討會，讓更多企業客戶了解雙方在跨國物聯網平台的合作方式， 以及透過Tata通訊在全世界網路服務涵蓋範圍的跨國物聯網應用 案例。藉由彼此的合作，希望帶動國內更多產業跨出國際， 透過跨國物聯網服務開創更大的全球商機。

完善產業生態鏈共創跨國物聯網生態圈

根據全球行動通訊產業協會(GSMA)2018年最新報告指出， 全世界的物聯網連網設備數， 將於2017至2025年間達到250億個。 中華電信行動物聯網管理平台， 有效結合Tata通訊高涵蓋的全球網路、 雲端設備及豐富的全球物聯網平台經驗， 協助企業客戶更有效應用大量的物聯網裝置設備， 提供最完整的國際物聯網解決方案， 進而帶動台灣物聯網產業發展茁壯。