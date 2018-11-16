(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（15）日發佈快報報導，介紹英國脫離歐洲聯盟事務大臣藍韜文（Dominic Raab）發表聲明請辭的消息。除了他以外，還有3位政府高官，也表明離開内閣，執政黨内甚至傳出要逼梅伊下台的聲音，讓她面對重大的政治困局。不過，梅伊仍表示，英國和歐盟的脫歐草案，是考量英國民意及國家利益的結果，強調將持續推動脫歐流程。

日本《NHK》報導，梅伊在當地時間昨（15）日，在首相官邸召開緊急記者會，向外界説明説明4位高層人員的離開。

根據報導，梅伊表示，她能理解部分人士，不滿英國在談判過程中，對歐盟進行讓步，但目前的草案，是綜合考量英國民意和國家利益的結果，並希望各界理解。

另外，《NHK》報導，梅伊還強調，自己絕對不會離開，必定會負責英歐談判到最後一刻。

不過，目前英國執政黨保守黨内，已開始傳出要求梅伊下台的聲音。《日本經濟新聞》報導，保守黨内部正密集討論，對梅伊提出不信任案的可能性。例如一位脫歐強硬派議員表示，目前的草案未能滿足梅伊先前承諾，並深感遺憾。

報導介紹，這些保守黨議員，大多不滿脫歐草案中，讓英國暫時留在歐盟關稅領域内的決定。雖然這是雙方為解決北愛爾蘭問題，想出來的妥協之道，但強硬派議員們擔心，這會讓英國永遠留在歐盟關稅領域内，受歐盟管控，無法達到真正的獨立。

《日本經濟新聞》介紹，只要強硬派議員，能夠得到保守黨議員15%的聯署，就能展開對黨魁梅伊的不信任案投票，但由於該案若未能通過，一年内將不能再度提出，因此他們似乎還在考量最適時機，以免浪費自己手上的「王牌」。

英國強硬派不滿脫歐草案 保守黨謀逼梅伊下台