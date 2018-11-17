搶攻選前最後黃金週六日　全台大造勢拚場

九合一大選投票將於24日舉行，各黨派陣營把握17、18日最後黃金週六、日拚場，包括高雄市長候選人陳其邁與韓國瑜都大型造勢，也有民間團體發起weCARE高雄大汽球遊行與反空污遊行，象徵選戰進入肉搏戰。

17日是選前最後週末，過往「決戰中台灣」關注的彰化縣與台中市選情也越趨熱烈，兼任民主進步黨主席的總統蔡英文將到新竹縣、彰化縣和台中市，拉抬中台灣候選人選情，也讓尋求連任的彰化縣長魏明谷與台中市長林佳龍吃下定心丸。

蔡英文到彰化輔選將達10次，力保魏明谷連任成功；民進黨中央執行委員會14日也移師台中，蔡英文選前之夜更會再度前往台中，加持林佳龍。

當綠營集中能量在中部時，拉起一波「韓流」的中國國民黨高雄市長韓國瑜將在17日晚間固守「三山」之一的高雄市鳳山區，舉辦「超級星期六」造勢晚會，除有眾多藝人表演，韓國瑜也會完整陳述政見並透過專家背書擘畫高雄發展，拉抬勝選氣勢。

不過，韓國瑜指高雄「又老又窮」，也引發在地高雄居民不同聲音，一群認同高雄價值、見證高雄轉變的市民投入「拒絕污衊、對抗霸凌」挺高雄運動，17日下午發起「高雄大氣球遊行」，weCARE高雄聯盟遊行總指揮尹立預期超過3萬到5萬人規模參與；民進黨高雄市長候選人陳其邁當天也會參加活動。

18日從北台灣開始，民進黨新北市長候選人蘇貞昌陣營在新北市蘆洲區新北市立三民高級中學舉辦「會做事連線」，蘇貞昌屆時再度連線尋求連任的基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅，以拉抬勝選聲勢。

蔡英文則前往離島澎湖縣與南投縣助選，對手陣營國民黨將在「超級星期天」於嘉義市舉辦雲嘉嘉南聯合造勢晚會，國民黨主席吳敦義與前總統馬英九將到場，國民黨雲林縣長候選人張麗善、嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁及台南市長候選人高思博共同提政見，讓民眾感受共同生活圈的上位治理高度。

此外，台灣健康空氣行動聯盟等中部環境保護團體預定當天舉辦反空氣污染遊行，但場地申請仍未有著落，台中市政府14日表示，市民廣場草皮正在養護，還在積極協助申請中；如果確定成功舉辦，屆時國民黨台中市長候選人盧秀燕與尋求連任的南投縣長林明溱都將參與。

18日晚間重頭戲是陳其邁回防高雄市岡山區造勢，預估超過3萬人規模，與韓國瑜14日的岡山造勢一別苗頭，屆時前後任高雄市長謝長廷、陳菊將合體力挺陳其邁，行政院長賴清德也會站台。

黃金週六、日結束後，緊接著登場的是19日陳其邁、韓國瑜的電視辯論會，預期將有一場激辯。