Maker齊聚松菸亞洲手創展　多元質感工藝品搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「2018 Pop Up Asia 亞洲手創展」已於台北市松山文創園區開展，本次共有來自東南亞及南亞共13個國家，超過20座城市的品牌參加，於「材料製造館」、「
已邁入第三屆的「亞洲手創展」邀請自日本、韓國、泰國、印度、柬埔寨、寮國、新加坡、馬來西亞、香港等國共300個優質亞洲
亞洲手創展自即日起至18日，於松山文創園區展出（圖/主辦單位）
2倉材料館Ｘ動手創作價值
台灣工藝美術學校工作坊設計多場有趣活動（圖/台灣英文新聞）
活動於松山文創園區的2號、3號及4號倉庫進行，每一展館都有不同特色，二號倉庫「材料館」提供多元豐富的材質，探索以及發現新媒材的同時，也可以於店家現場製作，在這裡可以與材料商、製造商交流，並有3D列印、手作體驗課程及客製化商品服務。
參展店家包含，東京壓克力帶來超過100種
3倉主題館Ｘ獨特新南向文化工藝品
新加坡品牌 Nine Gallery呈現南洋風味（圖/台灣英文新聞）
位於三號倉庫的「主題館」呈現多元東南亞國家文化的品牌，具有獨特風味，大飽眼福的同時，也可以向店家請教許多相關知識，另外，部分店家的工藝品也做為公益用途，非常具有意義。
參展店家包含，首次來台的東南亞手作社會企業與NGO組織、柬埔
其中，柬埔寨的Ar
今年展會也首次開放特色通路參展，包含台灣的賽先生科學工廠、CR
高2.5公尺的「奇蹟之樹」矗立於此區，由台灣
4倉Ｘ日泰文化交流
位於四號倉庫的「品牌館」主要展出日本和泰國的品牌，日本共9座城市參展，其傳統手工藝品深具地方人文意象，包含首度來台的うなぎの寝床、
泰式品牌也十分受歡迎，共15個品牌帶來陶器、傢飾、配件等手作品，充滿童趣也不失時尚感，其中，知名手作飾品配件品牌KLUNGSEE帶來耳環、包款、
誰是「亞洲手創大人物」？
台上的獎盃分別代表此次活動4大核心精神：「親手製作」、「個性量產」、「
除此之外，第二屆的2018亞洲手創大人物將由多家優秀品牌共同角逐，包含甫獲德國官方設
展覽將自即日起展至18日止，更多詳情請上官網或臉書查詢，現在，讓我們一起來看看精彩照片吧！
台灣品牌Creative Dept.以及Filter017（圖/台灣英文新聞）
台灣品牌怒吼師聯名推出島樣織品設計（圖/台灣英文新聞）
台灣知名品牌 Maker Bar攜手多組設計師，共同推出質感品牌（圖/台灣英文新聞）
Maker Bar深耕創客界多年，創辦人闞凱宇（左）致力於推廣手創文化（圖/台灣英文新聞）
Ｍaker Bar瓷器產品使用3D列印製作，十分具質感，注重生活美學（圖/台灣英文新聞）
Maker Bar與設計師合作推出質感「簡做」：自己的肥皂自己做！（圖/台灣英文新聞）
Maker Bar與設計師聯名香皂產品（圖/台灣英文新聞）
香港品牌Design Port International帶來銀河系飾品（圖/台灣英文新聞）
香港品牌Design Port International（圖/台灣英文新聞）
寮國品牌Ock Pop Tok帶來許多特色織布設計品（圖/台灣英文新聞）
新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）
新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）
新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）
可於現場挑選材料，訂製精緻包款（圖/台灣英文新聞）
現場金工製作（圖/台灣英文新聞）
（圖/台灣英文新聞）