Maker齊聚松菸亞洲手創展　多元質感工藝品搶先看

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）「2018 Pop Up Asia 亞洲手創展」已於台北市松山文創園區開展，本次共有來自東南亞及南亞共13個國家，超過20座城市的品牌參加，於「材料製造館」、「 亞洲主題館」與「原創品牌館」三大場館展出，包含200場以上的體驗工 作坊，透過跨界合作打造 屬於亞洲手創者精神邁向全球。（同場加映：一場雨的距離！「再基地」多元實驗藝術 另類探權威空總過去）



已邁入第三屆的「亞洲手創展」邀請自日本、韓國、泰國、印度、柬埔寨、寮國、新加坡、馬來西亞、香港等國共300個優質亞洲 手創品牌來台展出，開幕首（15）日即吸引不少人潮前來朝聖（圖/台灣英文新聞）



亞洲手創展自即日起至18日，於松山文創園區展出（圖/主辦單位）

2倉材料館Ｘ動手創作價值



台灣工藝美術學校工作坊設計多場有趣活動（圖/台灣英文新聞）

活動於松山文創園區的2號、3號及4號倉庫進行，每一展館都有不同特色，二號倉庫「材料館」提供多元豐富的材質，探索以及發現新媒材的同時，也可以於店家現場製作，在這裡可以與材料商、製造商交流，並有3D列印、手作體驗課程及客製化商品服務。

參展店家包含，東京壓克力帶來超過100種 台灣買不到的壓克力材質；已有50多年歷史的台南老字號明林蕾絲，擁有上萬種蕾絲 花邊布料的，還有黏土鈕扣、緞帶與手織布料等 多樣化選擇；施華洛世奇台灣唯一官方 合作夥伴EmilyQ也參與本次展會，現場除了展售施華洛世奇水 晶，也提供眾多手作課程，參加者可體驗到如何運用施華洛世奇水晶 創造出多元種類的產品。（相關報導：「對不起，我病了！」創作具象精神疾病 台新生代透過藝術自我療癒）

3倉主題館Ｘ獨特新南向文化工藝品



新加坡品牌 Nine Gallery呈現南洋風味（圖/台灣英文新聞）

位於三號倉庫的「主題館」呈現多元東南亞國家文化的品牌，具有獨特風味，大飽眼福的同時，也可以向店家請教許多相關知識，另外，部分店家的工藝品也做為公益用途，非常具有意義。

參展店家包含，首次來台的東南亞手作社會企業與NGO組織、柬埔 寨暹粒的Artisan Ankor和集合品牌計劃Go!Rep!、寮國永珍Ock pop tok，不僅販售手創品，更以社會企業的型態經營，在當地提供工 作機會，幫助弱勢族群及婦女得到更好的生活。

其中，柬埔寨的Ar tisan Ankor更和台灣希望之芽基金會合作，特別帶來與在地小朋友合 作製作的公益絲巾，販售所得用於教育用途。

今年展會也首次開放特色通路參展，包含台灣的賽先生科學工廠、CR EALIVE DEPT.、Design Labs 生活風格實驗室、泰國曼谷的人氣選物書店Happeni ng、馬來西亞吉隆坡Ninth Gallery、印尼雅加達Basha Market Pop-up、韓國首爾Key Store，共10地的特色指標選品店，呈現特色風格。



高2.5公尺的「奇蹟之樹」矗立於此區，由台灣 綠色保養品牌綠藤生機攜手藝術團隊「垃圾治療團」合作，募集超過千盒的「 奇蹟辣木油」回收紙盒，以傳達重複運用的永續意涵，並幫助 3,000 位 迦納小農家庭脫離貧窮線、減緩孩童營養不良問題，也保護當地環境。（圖/台灣英文新聞）

4倉Ｘ日泰文化交流

位於四號倉庫的「品牌館」主要展出日本和泰國的品牌，日本共9座城市參展，其傳統手工藝品深具地方人文意象，包含首度來台的うなぎの寝床、 呼吸する備前焼、日本最大 手作電商Ｍinne等。

泰式品牌也十分受歡迎，共15個品牌帶來陶器、傢飾、配件等手作品，充滿童趣也不失時尚感，其中，知名手作飾品配件品牌KLUNGSEE帶來耳環、包款、 超大草帽等手工訂製時尚配件，演繹熱情又繽紛泰式潮流。

誰是「亞洲手創大人物」？



台上的獎盃分別代表此次活動4大核心精神：「親手製作」、「個性量產」、「 在地製造」與「客製服務」（圖/台灣英文新聞）

除此之外，第二屆的2018亞洲手創大人物將由多家優秀品牌共同角逐，包含甫獲德國官方設 計獎的一多點、鉐葉工藝、好耘設計、大春煉皂等台灣代表隊，將與亞洲其他的手創品牌爭取「親手製作」、「個性量產」、「 在地製造」與「客製服務」等四大主題獎項。

論壇講者則邀請到日本最大手作電商Minne營業部長Masayuki Abe、曾獲得全球設計大獎知名的泰國策展人Piboon Amornjiraporn、柬埔寨美術工藝學校吳哥美術學校執 行長Mr. Pierre Andre Romano等國際大師進行深度交流。（更多報導：亞洲手創展鼓勵動手創造價值 「Pop Up Asia」取名暗藏玄機）

展覽將自即日起展至18日止，更多詳情請上官網或臉書查詢，現在，讓我們一起來看看精彩照片吧！



台灣品牌Creative Dept.以及Filter017（圖/台灣英文新聞）



台灣品牌怒吼師聯名推出島樣織品設計（圖/台灣英文新聞）



台灣知名品牌 Maker Bar攜手多組設計師，共同推出質感品牌（圖/台灣英文新聞）



Maker Bar深耕創客界多年，創辦人闞凱宇（左）致力於推廣手創文化（圖/台灣英文新聞）



Ｍaker Bar瓷器產品使用3D列印製作，十分具質感，注重生活美學（圖/台灣英文新聞）



Maker Bar與設計師合作推出質感「簡做」：自己的肥皂自己做！（圖/台灣英文新聞）



Maker Bar與設計師聯名香皂產品（圖/台灣英文新聞）



香港品牌Design Port International帶來銀河系飾品（圖/台灣英文新聞）



香港品牌Design Port International（圖/台灣英文新聞）



寮國品牌Ock Pop Tok帶來許多特色織布設計品（圖/台灣英文新聞）



新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）



新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）



新加坡品牌 Nine Gallery集結多位設計師作品展出（圖/台灣英文新聞）



可於現場挑選材料，訂製精緻包款（圖/台灣英文新聞）



現場金工製作（圖/台灣英文新聞）



（圖/台灣英文新聞）