2018全球大學就業排行榜　台大101名、台科大124名

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）英國泰晤士報高等教育特刊，當地時間14日發表「2018全球大學就業排行榜」，台灣僅兩所大學進入前150名，其中台灣大學排名第101，在台灣所有大學中居冠，台灣科技大學下滑至124名。今年冠軍寶座由美國哈佛大學奪下。

泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）2018年最新的全球大學就業排行榜，針對全球各大國際企業7000名人資經理進行訪查，列出畢業生最受企業歡迎的150所學校。

我國台灣大學去年排名122，今年上升21個名次至101名；去年排名第65名的國立台灣科技大學，則下滑59個名次，成為124名。

排行榜今年新增150名至250名的「挑戰者」(challenger)榜單，去年排名136的清華大學，經票選後列在150名至200名區間。去年排名144的交通大學，今年則未上榜。

整個榜單150所學校當中，去年第二名的哈佛大學上升一名，登上今年冠軍，也把年榜首加州理工學院擠到第二名。

2018年全球大學就業排行榜前10名依序分別為美國哈佛大學、美國加州理工學院、美國麻省理工學院、英國劍橋大學、美國史丹佛大學、德國慕尼黑工業大學、美國普林斯頓大學、美國耶魯大學、日本東京大學以及新加坡國立大學。

完整榜單請見超連結「2018全球大學就業排行榜」（Global University Employability Ranking 2018)