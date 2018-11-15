透過胰島素阻抗檢測 把握糖尿病黃金預防期

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）全球每8秒，有1人死於糖尿病，65歲以上盛行率達29.9%，每四名老年就有一位患者。2017年台灣糖尿患者突破230萬人，每年仍以2.5萬人的速度持續增加中，糖尿病成為席捲全球的流行病。隨著預防醫學的全新視野，提前精準預防已成為疾病治療的新主流。

每年有6-22%的糖尿病前期患者進展到糖尿病，因無明顯症狀患者往往不自知罹病；但近年來醫學證實，糖尿病前期可以透過胰島素阻抗指數來精準篩檢評估。根據知名健康管理中心近5千筆數據顯示，胰島素阻抗指數異常者（HOMA-IR≥2），即便血糖正常，仍有五分之一的糖尿病風險。

胰島素阻抗的主因就是過多的脂肪，尤其室內臟脂肪、體脂和脂肪肝患者。多數糖尿病前期患者…往往是身體對胰島素反應不佳，造成「胰島素阻抗」，胰臟只好代償性分泌更多胰島素來降血糖

新陳代謝科馬文雅醫師表示，如果阻抗指數是5，表示身體需分泌5倍的胰島素來降血糖，當細胞老化時，無法製造5倍胰島素時，血糖就會上升。

糖尿病前期（胰島素阻抗者）未採取預防行動者，15年後高達6成演變成糖尿病，而改善胰島素阻抗最有效的方式是「增肌減脂，改變身體組成，改善血糖代謝力。

賴思佳醫師表示，糖尿病不只是遺傳，更與飲食、運動及生活習慣息息相關，此外，如何在前期就做有效的篩檢、發現症狀、把握黃金預防期、開始行動，才是逆轉疾病的關鍵。