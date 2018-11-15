(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)英國脫歐問題緊急快報！脫歐部長宣佈辭職。

《華盛頓郵報》發佈緊急快報，表示英國脫離歐洲聯盟事務大臣藍韜文（Dominic Raab）發表聲明，稱自己沒有能力，實施英國首相梅伊即將送交國會審查的脫歐方案。

根據報導，他控訴目前的方案，會損及英國整體性，並允許歐盟對英國離開的權力，擁有否決權。

相關内容請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/11/15 11:14）

日本《產經新聞》報導，英國首相梅伊，在當地時間昨（14）日，召開緊急内閣會議，並在5小時的激烈論戰後，成功説服閣員，通過了達成最後協議的第一關。

根據報導，梅伊在會後，向記者表示，自己相信這個選擇，對英國民衆來説是最好的，並強調如此一來，英國將得以從歐盟手上拿回主權。

不過，《日本經濟新聞》提醒，之後的英國國會審議，恐怕才是最困難的部分。

報導介紹，在草案中，雙方同意英國全國暫時留在歐盟關稅同盟中，但這看違反保守派要求完全獨立的聲音，但梅伊似乎認為，因此造反者並不會很多。

報導分析，若明（2019）年初英國國會，否決了脫歐草案，則梅伊恐怕就要引咎離開，並重新舉行大選。另外，歐盟議會明年也將改選，因此就算英國方面做好了準備，也需要靜候歐盟新體制成型，才能繼續脫歐談判，不確定性相當高。

【緊急快報】英國脫歐大臣請辭