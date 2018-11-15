移工車拋錨孤坐路邊  波麗士大人神救援

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）嘉義市政府警察局第二分局新南派出所副所長王豐耀及警員張嘉佑日前晚間執行巡邏勤務時，發現34歲范姓越南籍移工，因電動自行車沒電且距宿舍路途遙遠而呆坐在路旁，警方協助范姓移工將電動自行車充電後使其能順利返回宿舍。

經了解，范姓越籍移工月前經仲介來臺從事建築工地營造工人，安排入住在民雄工業區附近宿舍，人生地不熟的范姓移工外出只能靠公司提供的電動自行車與Google地圖APP導航引導至目的地。

當日受老闆指示到市區工地工作，晚上收工後自己單獨騎電動自行車返回宿舍，熟料行經彌陀路與學府路口時，電動自行車沒電而無法行駛，范民無計可施只好呆坐在路旁，警方晚間巡邏經過時發現范民異狀，遂停車上前了解後始得知上情，原來范姓移工因擔心遭雇主責備故不願警方通知雇主前來。

張員綜合考量後突然靈機一動，想起體育場設有免費供電動自行車充電插座，遂由警車在前引導協助范姓移工將電動自行車騎至體育場充電站充電，經1小時半充電後電力已足以供應范民騎回宿舍，范姓移工十分感謝警方協助，令他印象深刻。

嘉義市政府警察局第二分局表示，大多數外籍移工以騎乘自行車、電動輔助自行車或電動自行車為交通工具，因電動輔助自行車或電動自行車價格較一般機車低廉，因而深獲青睞。

但部分外籍移工對於台灣法令不熟悉，以為酒後騎電動（輔助）自行車不會有事，若肇事當時以動力運轉，則必須依公共危險罪嫌移送，呼籲民眾及外籍移工切勿心存僥倖。