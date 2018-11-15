美副總彭斯：美不退卻　中不改善將發動全面性冷戰

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）美國副總統麥克 ‧ 彭斯（Mike Pence）目前在新加坡出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，面對中美衝突日漸升高，彭斯警告，惟有中國改變自己的行為，才有可能避免美國對中國發動「全面性的冷戰」。

外媒報導，在ASEAN峰會上，與會代表對於中美兩國可能邁向一個長期的經濟與軍事對抗，表達憂心。

彭斯預定本周稍晚出席在巴布亞紐幾內亞舉辦的APEC領袖峰會，但沒有安排與同樣出席峰會的習近平碰面。美國總統川普則是預計在月底，和習近平利用今年在阿根廷舉辦的20國集團峰會（G20），進行會談。

彭斯表示，就算雙方元首會面，有談判轉寰餘地，但若中國未能承諾改變行為達成川普的要求，還是無法避免遭美國發動全面性的冷戰。

他補充：「（川普）總統的態度是，確認北京知道白宮的立場與決心，所以月底中國代表團來到G20已是做足準備，能夠提出貿易失衡問題之外議題的具體解決方案。」

他強調，中國在智財權、外企「被自願」移轉技術爭取入中國市場、市場開放、尊重國際市場遊戲規則、國際水域它國船隻航行自由、以及干涉西方國家內政等等問題，屆時都要能給出一個交代。

他警告，美國已準備好加大對中國的經濟、外交、政治壓力，除非中國能提出具體的改善計畫。

「美國不會退卻的，...美國會持續行使公海自由航行的權利」，彭斯說道。